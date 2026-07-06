Το πρώτο αφρικανικό στάδιο του παγκόσμιου σχολικού ομαδικού πρωταθλήματος σκακιού θα διεξαχθεί στο Κέιπ Τάουν με την υποστήριξη της Freedom Holding Corp

Η αφρικανική ηπειρωτική φάση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ομαδικού Σχολικού Σκακιού FIDE και ISCF 2026 (WSTC 2026) θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 11 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο του Στέλενμπος, στο Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική. Η διοργάνωση οργανώνεται από τη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE) και τη Διεθνή Ομοσπονδία Σχολικού Σκακιού (ISCF) με την υποστήριξη του γενικού εταίρου Freedom Holding Corp., μητρικής εταιρείας της Freedom24.

Το τουρνουά αυτό θα είναι η πρώτη αφρικανική φάση στην ιστορία του πρωταθλήματος και το δεύτερο ηπειρωτικό προκριματικό τουρνουά του νέου κύκλου WSTC, που διεξάγεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Έτος σκακιού στην εκπαίδευση — 2026». Αναμένεται να συμμετάσχουν σχεδόν 30 σχολικές ομάδες από όλη την ήπειρο, ενώ οι καλύτερες από αυτές θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό του WSTC 2026, όπου οι ηπειρωτικοί πρωταθλητές θα διεκδικήσουν τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή σκακιού μεταξύ σχολικών ομάδων FIDE ISCF 2026.

Το πρωτάθλημα του 2026 αποτελείται από τέσσερις ηπειρωτικές φάσεις, που καλύπτουν την Αφρική, την Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη. Η ασιατική φάση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο στο Αλμάτι (Καζακστάν), όπου την πρώτη θέση κατέλαβε το σχολείο Wisdom School από την Τασκένδη. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο, στο Σαν Χοσέ (Κόστα Ρίκα) θα διεξαχθεί η αμερικανική φάση, ενώ οι ημερομηνίες της ευρωπαϊκής φάσης και του μεγάλου τελικού, που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2026, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Η ιδέα της διοργάνωσης ενός πρωταθλήματος τέτοιας κλίμακας γεννήθηκε ως αποτέλεσμα μιας συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο Καζακστάν. Το 2023, ο πρόεδρος της FIDE Αρκάντι Νβορκόβιτς και ο Τιμούρ Τουρλόβ, διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding Corp. και πρόεδρος της Σκακιστικής Ομοσπονδίας του Καζακστάν, συζήτησαν τρόπους προσέλκυσης περισσότερων μαθητών στο αγωνιστικό σκάκι. Αργότερα την ίδια χρονιά, η FIDE και η Σκακιστική Ομοσπονδία του Καζακστάν διοργάνωσαν το πρώτο τουρνουά στο Ακτάου, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 400 μαθητές από 53 χώρες.

Η ISCF δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 κατόπιν πρότασης του Τουρλόβ και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της FIDE ως συνδεδεμένος οργανισμός. Ως πρόεδρος της ομοσπονδίας, ο Τουρλόβ χαρακτήρισε την αφρικανική και την αμερικανική φάση ως σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία βιώσιμων οικοσυστημάτων νεανικού σκακιού και στις δύο περιοχές, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως τα τουρνουά στο Κέιπ Τάουν και στο Σαν Χοσέ θα εμπνεύσουν μια νέα γενιά σκακιστών. Τον Ιούνιο του 2026, ο Τουρλόβ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη θέση του αντιπροέδρου της FIDE, κατεβαίνοντας μαζί με τον Νβορκόβιτς στο πλαίσιο κοινού ψηφοδελτίου ενόψει των εκλογών της ομοσπονδίας, που θα πραγματοποιηθούν στη Σαμαρκάνδη τον Σεπτέμβριο αυτού του έτους.

Το Καζακστάν εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα ανάπτυξης του σχολικού σκακιού. Το πρόγραμμα «Σκάκι στην εκπαίδευση», που υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, της Σκακιστικής Ομοσπονδίας του Καζακστάν και της FIDE, καλύπτει σήμερα πάνω από 1 500 σχολεία και περίπου 60 000 μαθητές, και ακριβώς χάρη σε αυτή τη βάση το Καζακστάν φιλοξενεί τακτικά διεθνή σχολικά και νεανικά σκακιστικά τουρνουά.

Η εταιρεία Freedom Holding Corp. είναι ο γενικός εταίρος του πρωταθλήματος και κάθε χρόνο διαθέτει πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη και την προώθηση του σκακιού, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής του WSTC, των παγκόσμιων πρωταθλημάτων ράπιντ και μπλιτζ, καθώς και άλλων εκδηλώσεων της FIDE. Νωρίτερα το 2026, ο όμιλος απέκτησε επίσης το ChessBase, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παγκοσμίως για σκακιστικό λογισμικό και ανάλυση, γεγονός που επέτρεψε στην εταιρεία να διευρύνει τη συμμετοχή της στην ανάπτυξη αυτού του αθλήματος.

Ο Αρκάντι Νβορκόβιτς χαρακτήρισε την επέκταση της δραστηριότητας στην Αφρική και στις δύο Αμερικές ως μέρος της πρωτοβουλίας της ομοσπονδίας «Έτος σκακιού στην εκπαίδευση», σημειώνοντας την πρόοδο που έχουν πετύχει και οι δύο περιοχές στην ανάπτυξη σκακιστικής υποδομής και σχολικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο του «Έτους σκακιού στην εκπαίδευση — 2026», το αγωνιστικό πρόγραμμα πραγματοποιείται παράλληλα με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο δρ. Λίντον Μπουά, πρώην συμμετέχων σε σκακιστικές ολυμπιάδες από τη Νότια Αφρική και συγγραφέας 14 βιβλίων για την ιστορία του σκακιού, θα δώσει διάλεξη για την ιστορία της συμμετοχής της Νότιας Αφρικής στις ολυμπιάδες. Ο διεθνής μετρ Χένρι Ρόμπερτ Στιλ θα πραγματοποιήσει σιμουλτανέ, κατά το οποίο σε μία από τις σκακιέρες θα παίξουν οι ίδιοι οι θεατές, ψηφίζοντας κάθε κίνηση. Η διεθνής μετρ γυναικών και αθλητική ψυχολόγος δρ. Ντενίζ Μπουά θα πραγματοποιήσει συνεδρία αφιερωμένη στις ψυχολογικές πτυχές της επίτευξης υψηλών αποτελεσμάτων, μετά την οποία θα ακολουθήσει διαδραστικό εργαστήριο για την υπέρβαση στερεοτύπων μέσω του σκακιού, που οργανώνεται από κοινού με την πρωτοβουλία Teach the Nation. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις νοτιοαφρικανικές παραδόσεις στη μουσική, τον χορό και τη λαϊκή δημιουργία.

«Αυτή η εβδομάδα δεν είναι από εκείνες όπου τα παιδιά απλώς έρχονται, παίζουν και φεύγουν, — σημείωσε η ομάδα της ISCF. — Τα εργαστήρια και το πολιτιστικό πρόγραμμα οργανώνονται ώστε να πάρουν μαζί τους κάτι σημαντικό: μια δεξιότητα, έναν νέο τρόπο σκέψης, μια σύνδεση με έναν τόπο όπου δεν είχαν βρεθεί ποτέ πριν».