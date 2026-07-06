Ιστορική στροφή στη Γάζα: Η Χαμάς διαλύει τη διοίκησή της και παραδίδει την εξουσία σε τεχνοκράτες

Τη διάλυση της διοικητικής δομής μέσω της οποίας ασκούσε την καθημερινή διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε η Χαμάς, ανοίγοντας επισήμως τον δρόμο για τη μεταβίβαση πολιτικών και διοικητικών αρμοδιοτήτων στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG).

Ο Ισμαήλ αλ Θαουάμπτα, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Δομής στη Γάζα, ανακοίνωσε ότι ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Χαλέκ αλ Φάρα υπέβαλε την παραίτησή του από την ηγεσία της «κυβερνητικής Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης» και ότι η επιτροπή διαλύεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τεχνικό και επαγγελματικό προσωπικό θα παραμείνει προσωρινά στις θέσεις του, ώστε να μη δημιουργηθεί διοικητικό κενό.

Η απόφαση δεν ελήφθη αιφνιδιαστικά. Η Χαμάς είχε δηλώσει ήδη τον Ιανουάριο ότι θα διαλύσει τη διοίκησή της μόλις αναλάβει η νέα παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου 2025 και του αμερικανικού σχεδίου για τη μεταπολεμική Γάζα.

Η σημερινή κίνηση αποτελεί, ωστόσο, την πρώτη επίσημη εφαρμογή της δέσμευσης σε επίπεδο υφιστάμενων διοικητικών οργάνων.

Η σημασία της είναι πρωτίστως θεσμική: η Χαμάς αποδέχεται τυπικά ότι δεν θα ασκεί πλέον την καθημερινή πολιτική διακυβέρνηση της Γάζας, την οποία ελέγχει από το 2007.

Δύο πηγές της οργάνωσης είχαν δηλώσει στο σαουδαραβικών συμφερόντων μέσο Asharq Al-Awsat ότι στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για την ανάληψη της πολιτικής διοίκησης από την NCAG.

Δεν σημαίνει, όμως, αυτομάτως και διάλυση της στρατιωτικής ισχύος της Χαμάς. Το ισραηλινό Ynet επισημαίνει ότι η τεχνοκρατική επιτροπή δεν έχει ακόμη μπορέσει να αναλάβει πρακτικά καθήκοντα μέσα στη Γάζα, ενώ σε ξεχωριστή ανάλυσή του χαρακτηρίζει τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης ως το κεντρικό εμπόδιο για την εφαρμογή της επόμενης φάσης του σχεδίου.

Αντίστοιχα, η κρατική ραδιοτηλεόραση KΑΝ σημειώνει ότι η μετάβαση σε τεχνοκρατική διοίκηση συνδέεται, βάσει του σχεδίου, με την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και τον αφοπλισμό των ένοπλων οργανώσεων.

Συνεπώς, η σημερινή απόφαση θεωρείται σημαντικό βήμα για την εφαρμογή του μεταπολεμικού σχεδίου, αλλά όχι από μόνη της απόδειξη ότι η Χαμάς εγκαταλείπει την πραγματική εξουσία στη Γάζα.

Το επόμενο τεστ είναι συγκεκριμένο: εάν η NCAG θα μπορέσει πράγματι να εισέλθει στη Λωρίδα, να αναλάβει υπηρεσίες και διοίκηση και, κυρίως, εάν θα υπάρξει πρόοδος στο ξεχωριστό και ακόμη άλυτο ζήτημα του αφοπλισμού.

ΚΥΠΕ