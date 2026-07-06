Το παρασκήνιο της παρέμβασης Τραμπ στο Μουντιάλ για την κόκκινη στον Μπαλογκάν - Ο ρόλος Λάτνικ και Τζουλιάνι

Μια πρωτοφανής υπόθεση πολιτικής παρέμβασης στο Μουντιάλ προκαλεί έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις, καθώς ο Λευκός Οίκος ενεργοποιήθηκε με στόχο την ακύρωση της τιμωρίας του Φόλαριν Μπαλογκάν, μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο πρώτος σκόρερ των ΗΠΑ στη νίκη επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Αντιδράσεις για την απόφαση της FIFA

Η απόφαση της FIFA να άρει τελικά την ποινή του Αμερικανού επιθετικού έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα όρια μεταξύ πολιτικής επιρροής και ανεξαρτησίας του ποδοσφαίρου, προκαλώντας αναταράξεις ακόμη και εντός της ποδοσφαιρικής κοινότητας. Σύμφωνα με αναφορές, η FIFA προχώρησε σε σκληρές τοποθετήσεις, κάνοντας λόγο για αμφιλεγόμενες και αδικαιολόγητες διαδικασίες σε ευρύτερο θεσμικό επίπεδο.

Το χρονικό της υπόθεσης σύμφωνα με τη Wall Street Journal

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η υπόθεση ξεκίνησε λίγες ώρες μετά την πρώτη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια. Παρότι η επικράτηση επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη Σάντα Κλάρα δημιούργησε προσδοκίες, η αποβολή του Μπαλογκάν προκάλεσε έντονη ανησυχία στον Λευκό Οίκο, καθώς σήμαινε απουσία του από τον κρίσιμο αγώνα με το Βέλγιο.

Σχέδιο παρέμβασης από τον Λευκό Οίκο

Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φέρονται να επεξεργάστηκαν ένα ασυνήθιστο σχέδιο, με στόχο να μετατραπεί μια διαιτητική απόφαση σε ζήτημα εθνικής σημασίας και να επιχειρηθεί η ανατροπή της. Παρότι η FIFA διατηρεί αυστηρούς κανόνες ανεξαρτησίας, στον Λευκό Οίκο εκτιμήθηκε ότι υπήρχε δίαυλος επιρροής μέσω του προέδρου της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο, με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί σχέση. Κομβικό ρόλο φέρονται να είχαν ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο Άντριου Τζουλιάνι, επικεφαλής της ομάδας εργασίας για το Μουντιάλ. Οι δύο αξιωματούχοι θεώρησαν ότι η ποινή ήταν άδικη και ότι απαιτούσε παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο, προωθώντας την υπόθεση στον Λευκό Οίκο.

Επικοινωνία Τραμπ με Ινφαντίνο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο, ζητώντας επανεξέταση της απόφασης. Ο Ινφαντίνο φέρεται αρχικά να αποδέχθηκε να εξετάσει την υπόθεση, χωρίς όμως να δεσμευτεί για ανατροπή της τιμωρίας.

Η άρση της τιμωρίας και η αντίδραση Τραμπ

Λίγες ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να ενημέρωσε ότι η ποινή αίρεται, επικαλούμενος κανονιστική διάταξη που επιτρέπει διακριτική ευχέρεια στην Πειθαρχική Επιτροπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε δημόσια την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας.

Διεθνείς αντιδράσεις και αντιπαράθεση

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνώς, με φιλάθλους και παράγοντες να κάνουν λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή πολιτικής εξουσίας στο ποδόσφαιρο. Η FIFA επέμεινε ότι οι διαδικασίες της είναι ανεξάρτητες, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση.

Αντιδράσεις από ομοσπονδίες και προπονητές

Η βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξέφρασε αιφνιδιασμό και εξετάζει τις επιλογές της, ενώ προπονητές όπως του Βελγίου και της Νορβηγίας άσκησαν σκληρή κριτική, αμφισβητώντας την αξιοπιστία της διαδικασίας και του ίδιου του τουρνουά.