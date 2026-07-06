«Απογειώθηκε» η κίνηση στο παράνομο αεροδρόμιου της Τύμπου - Άλμα 8% σε επιβάτες και πτήσεις

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση στο παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου σημείωσε άνοδο, με τον συνολικό αριθμό των επιβατών να ανέρχεται στα 2.804.138 άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για αύξηση της τάξης του 8,24% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κατά την οποία είχαν εξυπηρετηθεί 2.590.576 επιβάτες.

Παράλληλα, αυξημένη εμφανίζεται και η αεροπορική κίνηση, καθώς ο αριθμός των πτήσεων που προσγειώθηκαν και απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο ανήλθε στις 18.793, σημειώνοντας άνοδο 8,40% σε σύγκριση με τις 17.336 πτήσεις του περσινού εξαμήνου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο υψηλότερος όγκος επιβατών και πτήσεων καταγράφηκε τον Μάιο, με 514.151 επιβάτες και 3.422 πτήσεις αντίστοιχα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ