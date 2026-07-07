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Νετανιάχου: Είμαι αντίθετος στην πώληση F-35 στην Τουρκία - «Κατέχει τη μισή Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι έθεσε επανειλημμένα στον Αμερικανό πρόεδρο τις ανησυχίες του για την Άγκυρα, την ώρα που ο Τραμπ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, αποκαλύπτοντας ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και δεν αποτελεί φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δήλωσε, η Τουρκία «απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο», «κατέχει τη μισή Κύπρο» και επιδιώκει, όπως ανέφερε, «να καταστρέψει το Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι έχει θέσει επανειλημμένα στον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και τις τελευταίες ημέρες, τις ανησυχίες του για τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων θα μπορούσε να επηρεάσει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την Τουρκία «καθεστώς μολυσμένο από ισλαμιστές» και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ενώ κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για φυλάκιση πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων.

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιχείρησε να υποβαθμίσει τις διαφορές του με τον Αμερικανό πρόεδρο, σημειώνοντας ότι «στα μεγάλα ζητήματα ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν «περιστασιακές διαφωνίες».

Η τοποθέτηση Νετανιάχου ήρθε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία και την πρόθεσή του να άρει τις κυρώσεις CAATSA που είχαν επιβληθεί στην Άγκυρα μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400.

«Θα άρουμε τις κυρώσεις. Είναι ώρα να το κάνουμε. Δεν θέλουμε να επιβάλουμε κυρώσεις σε φίλους», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Ερωτηθείς για τα F-35, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το ζήτημα «θα εξεταστεί», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα από το οποίο είχε αποκλειστεί μετά την απόκτηση των S-400.

Πηγή: skai.gr

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