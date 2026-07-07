Volkswagen στην κόψη του ξυραφιού: 50.000 νέες περικοπές και λουκέτο σε τέσσερα εργοστάσια

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, αντιμετωπίζει ίσως τη μεγαλύτερη δοκιμασία της ηγεσίας του αυτή την εβδομάδα: να πείσει το εποπτικό συμβούλιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας να αποδεχτεί επώδυνες περικοπές θέσεων εργασίας και κλείσιμο εργοστασίων, καθώς αγωνίζεται να αποκρούσει τους Κινέζους ανταγωνιστές.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συναντώνται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Βόλφσμπουργκ στις 9 Ιουλίου για να συζητήσουν αυτό που οι αναλυτές λένε ότι θα μπορούσε να είναι η πιο εκτεταμένη διαρθρωτική αναμόρφωση στην ιστορία της δεύτερης μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο, αναφέρει το Reuters.

Το σχέδιο, το οποίο αντιμετωπίζει έντονη αντίθεση από συνδικάτα και βασικούς μετόχους που θα μπορούσαν να το μπλοκάρουν, θα σηματοδοτούσε μια καθοριστική στιγμή για τον 58χρονο Όλιβερ Μπλουμ, καθώς η Volkswagen αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από Κινέζους ανταγωνιστές, συρρικνούμενα περιθώρια κέρδους και αυστηρούς δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πρέπει να το κάνει αυτό. Με την αγορά να γίνεται υπερανταγωνιστική, δεν υπάρχει άλλη επιλογή», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής αυτοκινήτων Matthias Schmidt, εκτιμώντας τις πιθανότητες επιτυχίας του Όλιβερ Μπλουμ σε 50-50 με έναν πιθανό συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει το κλείσιμο δύο από τα προτεινόμενα τέσσερα εργοστάσια.

Τα σχέδια του Όλιβερ Μπλουμ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, περιλαμβάνουν σημαντικές μειώσεις κόστους, το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων και περίπου 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας, υπερβαίνοντας την κλίμακα μιας αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε πριν από λιγότερο από δύο χρόνια.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα προστεθούν στις 50.000 που έχουν προγραμματιστεί αυτήν τη στιγμή για ολόκληρο τον όμιλο, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη πίεση στον Όλιβερ Μπλουμ να επιφέρει πιο θεμελιώδεις αλλαγές στη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης από πλευράς πωλήσεων, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών.

Η αναδιάρθρωση της Volkswagen το 2024 - η οποία περιελάμβανε την περικοπή 35.000 θέσεων εργασίας έως το 2030 - θεωρήθηκε νίκη για τα ισχυρά συνδικάτα, δεδομένου ότι απέκλειε το κλείσιμο εργοστασίων και τις υποχρεωτικές απολύσεις μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Ο Όλιβερ Μπλουμ δέχεται επίσης αυξανόμενες πιέσεις από τον μεγαλύτερο επενδυτή της Volkswagen, την Porsche SE, επιβαρυμένη από δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε απομειώσεις στην βασική της επένδυση, να αναδιαμορφώσει το επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου, λέγοντας ότι οι περικοπές κόστους από μόνες τους δεν αρκούν.

Η πρόκλησή του αντικατοπτρίζει τις μακροχρόνιες δυσκολίες στην εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών χωρίς την υποστήριξη των συνδικάτων, τα οποία δεν κατέχουν μετοχές, αλλά ασκούν σημαντική επιρροή σε στρατηγικά ζητήματα μέσω του εποπτικού συμβουλίου.

«Ο Μπλουμ είναι απλώς αυτός που είναι υπεύθυνος τώρα, επομένως είναι δίκαιο να τον θεωρήσουμε υπεύθυνο για τις στρατηγικές που προτείνει και για το κατά πόσον είναι αποτελεσματικές», δήλωσε ο Μαρκ Λίμπσερ της SdK, μιας ένωσης που εκπροσωπεί τους μικρότερους μετόχους της Volkswagen. «Οι περικοπές κόστους δεν αποτελούν στρατηγική... Απλώς καθυστερούν την αναπόφευκτη παρακμή».

Ο Όλιβερ Μπλουμ, διευθύνων σύμβουλος από τον Σεπτέμβριο του 2022, έχει τη φήμη ενός ατόμου που επιδιώκει τη συναίνεση και έχει καταφέρει να εξισορροπήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Volkswagen, στα οποία, εκτός από τις οικογένειες και τα συνδικάτα της Porsche και του Piech, περιλαμβάνονται το Κατάρ και το γερμανικό κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας.

Το έργο του αυτή τη φορά περιπλέκεται από την απροσδόκητη αποχώρηση τον περασμένο μήνα της εκπροσώπου των μετόχων, Σούζαν Βίγκαν, από το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen, αφήνοντας τους εκπροσώπους των εργαζομένων με 10 από τις 19 έδρες του διοικητικού συμβουλίου.

«Χωρίς το εργατικό συνδικάτο, δεν μπορείς να αναλάβεις καμία δράση», δήλωσε ο Γερμανός αναλυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Φέρντιναντ Ντουντενχέφερ, ο οποίος είπε ότι το πρόβλημα της Volkswagen ήταν η πιο ακριβή γερμανική παραγωγή που μάχεται με φθηνότερα και ταχύτερα εργοστάσια στην Κίνα.

«Η VW πρέπει να αναμορφωθεί, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα της VW είναι η Γερμανία. Αυτό είναι ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα και το ερώτημα είναι αν το μέλλον της VW βρίσκεται στο Βόλφσμπουργκ ή στην Ανχούι (επαρχία στην Κίνα)», είπε.

Ο Hendrik Schmidt του DWS, μεταξύ των 10 μεγαλύτερων μετόχων, ζήτησε μια πιο κριτική ματιά στο φάσμα των μαρκών της VW και είπε ότι ο Όλιβερ Μπλουμ είχε βαλτώσει στην καταπολέμηση κρίσεων αντί να διαμορφώνει το μέλλον της εταιρείας.

Ωστόσο, είπε ότι οι οικογένειες των μετόχων εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι μια αλλαγή ηγεσίας θα προκαλούσε μόνο περαιτέρω αναταραχή.

«Επομένως, ενώ μπορεί να παρακολουθούν την πορεία προς τα εμπρός με σφιγμένα δόντια, γνωρίζουν επίσης ότι δεν υπάρχουν άμεσες εναλλακτικές λύσεις σε αυτό το στάδιο», είπε.

ΑΠΕ - ΜΠΕ