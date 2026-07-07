«Ξύπνησε» χαμένη πόλη 1.700 ετών στην Αίγυπτο – Η άμμος αποκάλυψε τα μυστικά της ελληνορωμαϊκής και βυζαντινής ιστορίας

Δύο σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις, που ρίχνουν νέο φως στην καθημερινή ζωή και την ιστορία της Αιγύπτου κατά τη βυζαντινή και ελληνορωμαϊκή περίοδο, ανακοίνωσε το Σάββατο το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων.

Οι ανασκαφές στην όαση Ντάχλα (Dakhla Oasis) στη δυτική έρημο και στον αρχαιολογικό χώρο Μαρίνα ελ-Αλαμέιν (Marina el-Alamein), κοντά στην Αλεξάνδρεια, αποτελούν τις τελευταίες από μια σειρά ευρημάτων που η αιγυπτιακή κυβέρνηση ελπίζει ότι θα ενισχύσουν τον τουριστικό τομέα της χώρας, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες εισροής ξένου συναλλάγματος.

Στο φως βυζαντινή πόλη 1.700 ετών

Η πρώτη ανακάλυψη αφορά μια εξαιρετικά διατηρημένη οικιστική πόλη της βυζαντινής περιόδου στην όαση Ντάχλα, η οποία παρέχει στοιχεία για την καθημερινή ζωή, την πολεοδομική ανάπτυξη και την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή κατά τον 4ο αιώνα, όταν η Αίγυπτος αποτελούσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ο οικισμός περιλάμβανε δρόμους με κατεύθυνση βορρά-νότου, οι οποίοι διασταυρώνονταν με δρόμους ανατολής-δύσης, δημιουργώντας ανοικτούς χώρους και δημόσιες πλατείες.

Στην κορυφή του οικισμού δεσπόζει μια βασιλική εκκλησία που χρονολογείται στα μέσα του 4ου αιώνα, ενώ εντοπίστηκαν και τα κατάλοιπα δύο πύργων παρατήρησης που πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για την προστασία των ορίων της πόλης.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης μια οχυρωμένη κατασκευή με ιδιαίτερα παχείς τοίχους, καθώς και κατοικίες με αίθουσες υποδοχής και θολωτές οροφές.

Μεταξύ των σημαντικότερων ευρημάτων βρίσκεται η οικία του Τίσους, ενός διακόνου της εκκλησίας, η οποία χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε ως κατ’ οίκον εκκλησία πριν ανεγερθεί η μεγάλη βασιλική.

Νομίσματα, εργαλεία και αρχαία «έγγραφα»

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης φούρνους, κουζίνες και λίθινα εργαλεία άλεσης που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή τροφίμων.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται χάλκινα νομίσματα με απεικονίσεις Βυζαντινών αυτοκρατόρων, λατινικές επιγραφές και χριστιανικά σύμβολα, καθώς και χρυσά νομίσματα από την περίοδο του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνστάντιου Β’, ο οποίος κυβέρνησε από το 337 έως το 361 μ.Χ.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ακόμη περίπου 200 θραύσματα κεραμικών αγγείων, γνωστά ως όστρακα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως υλικό γραφής. Οι επιγραφές πάνω τους περιλαμβάνουν εμπορικές συναλλαγές, αλληλογραφία και άλλες πληροφορίες για την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η όαση Ντάχλα βρίσκεται στην επαρχία Νέας Κοιλάδας στη δυτική έρημο της Αιγύπτου και περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο της UNESCO για πιθανή μελλοντική ένταξη στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Νέα ευρήματα στην αρχαία Μαρίνα ελ-Αλαμέιν

Η δεύτερη μεγάλη ανακάλυψη αφορά τον αρχαιολογικό χώρο Μαρίνα ελ-Αλαμέιν, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξάνδρειας.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν 18 νέους αρχαίους τάφους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ταφών που έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή στις 48.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 11 λαξευτοί σε βράχο τάφοι, με μέσο βάθος περίπου οκτώ μέτρων, καθώς και επτά επιφανειακοί τάφοι κατασκευασμένοι από ασβεστόλιθο.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης αγγεία, αμφορείς, λυχνάρια, πιάτα, βωμοί και λίθινες λεκάνες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανακάλυψη μιας γρανιτένιας σαρκοφάγου μήκους 2,5 μέτρων, μέσα στην οποία βρέθηκαν ανθρώπινα οστά που εξετάζονται από τους επιστήμονες.

Κοντά στη σαρκοφάγο εντοπίστηκαν τμήματα ενός γύψινου αγάλματος σφίγγας, ενώ σε ορισμένους τάφους βρέθηκαν τέσσερα χρυσά αντικείμενα τοποθετημένα στο στόμα των νεκρών, γνωστά ως «χρυσές γλώσσες», πρακτική που συνδεόταν με τις ταφικές αντιλήψεις της εποχής.

Ο αρχαιολογικός χώρος Μαρίνα ελ-Αλαμέιν θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην αρχαία ελληνορωμαϊκή πόλη Λευκάσπις (Leukaspis), ένα λιμάνι στη Μεσόγειο που ιδρύθηκε τον 2ο αιώνα και γνώρισε ακμή μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Ένα πρόσφατα ανακαλυφθέν τεχνούργημα εκτίθεται στον αρχαιολογικό χώρο Μαρίνα ελ-Αλαμέιν, δυτικά της μεσογειακής πόλης της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο. Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων/AP

Η Αίγυπτος επενδύει στον αρχαιολογικό τουρισμό

Οι νέες ανακαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο ανάκαμψης για τον αιγυπτιακό τουρισμό, μετά από χρόνια πολιτικής αστάθειας, βίας και τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η Αίγυπτος υποδέχθηκε αριθμό-ρεκόρ 19 εκατομμυρίων τουριστών το περασμένο έτος, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση με το 2024.

Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, οι αφίξεις ανήλθαν σε 6,1 εκατομμύρια επισκέπτες, έναντι 5,7 εκατομμυρίων την ίδια περίοδο του 2025.

Η κυβέρνηση της χώρας θεωρεί τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις βασικό εργαλείο για την περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Αιγύπτου, μαζί με τη στρατηγική σημασία της Διώρυγας του Σουέζ.

Πηγή: cnn