Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν, ίσως και απόψε - Θα δώσουμε άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάσει Patriot»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις.

"Θα δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε", είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

BREAKING: Trump says the US will "probably hit Iran hard again tonight." pic.twitter.com/YL70AG4EHS — Bull Theory (@BullTheoryio) July 8, 2026

Νωρίτερα, καθισμένος δίπλα στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ρωτήθηκε εάν το μνημόνιο συναντίληψης και η προσωρινή εκεχειρία με το Ιράν είχαν πλέον καταρρεύσει. Απάντησε:

«Για μένα, νομίζω ότι τελείωσε. Δεν θέλω να έχω συναλλαγές μαζί τους».

Χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία «αποβράσματα» και «άρρωστους ανθρώπους», υποστηρίζοντας ότι είναι «χάσιμο χρόνου» η συνεννόηση μαζί τους. Παρ’ όλα αυτά, είπε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές μπορούν να συνεχίσουν τις συνομιλίες, αν και εκτίμησε ότι δεν θα οδηγήσουν κάπου.

Πώς δικαιολόγησε τα αμερικανικά πλήγματα

Ο Τραμπ συνέδεσε την αμερικανική επίθεση με τα πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν επιτρέψει στην ιρανική πλευρά να πραγματοποιήσει τις τελετές για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αλλά, όπως είπε, αντί να περιορίσει τις στρατιωτικές ενέργειες, η Τεχεράνη επιτέθηκε σε πλοία.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η αμερικανική απάντηση ήταν «20 φορές σκληρότερη» και διατύπωσε το δόγμα: «Κάθε φορά που χτυπάτε, χτυπάμε».

Παράλληλα, επανέφερε το πυρηνικό ζήτημα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα «αποπυρηνικοποιήσουν» το Ιράν και δεν θα του επιτρέψουν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους Πάτριοτ

⁠Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ θα δώσουν άδεια στην Ουκρανία για την κατασκευή πυραύλων Πάτριοτ, επισημαίνοντας παράλληλα πως τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θέλουν ο πόλεμος να τελειώσει.

«Θα σας δώσουμε άδεια να κατασκευάσετε Patriot», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένως απευθύνει αίτημα για το αμερικανικής κατασκευής σύστημα αναχαίτισης, το μοναδικό όπλο στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας που μπορεί να καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους. Αναμενόταν να θέσει το θέμα στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους,

Ο Τραμπ είπε πως και οι δύο πλευρές στον πόλεμο θα ήθελαν να τον δουν να τερματίζεται, όμως τόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «δύσκολοι».

«Έχουμε διευθετήσει πολλούς πολέμους και αυτός είναι εκείνος που πίστευα πως ενδεχομένως θα ήταν ο ευκολότερος, όμως ο Πούτιν είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας και αυτός εδώ ο τύπος είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Ζελένσκι, ο οποίος καθόταν δίπλα του.

Από την πλευρά του, ο Ζελένκσι είπε πως θέλει να συζητήσει «ορισμένες πολύ σημαντικές λεπτομέρειες» με τον Τραμπ.

«Είμαι βέβαιος πως θα κάνετε τα πάντα για να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε στον Τραμπ.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ