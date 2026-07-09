Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή: Ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Οι ΗΠΑ έπληξαν στόχους στο Ιράν

Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Μπαχρέιν, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου, λίγη ώρα αφού οι αρχές ενεργοποίησαν τις σειρήνες συναγερμού.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν αμέσως μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης πως θα ανταποδώσουν τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Εξάλλου, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι απωθούν «εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», λίγη ώρα αφού οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν πως θα ανταποδώσουν τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Το Γενικό Επιτελείο Στρατού διευκρινίζει ότι αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εχθρικών επιθέσεων», ανέφεραν χρησιμοποιώντας τυποποιημένες διατυπώσεις μέσω X οι ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να αναφέρουν ρητώς ποια είναι η προέλευση των επιθέσεων.

Αργότερα, οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα

Οι ΗΠΑ έπληξαν στόχους στο Ιράν

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος των ακτών του νότιου Ιράν στον Κόλπο, λίγη ώρα αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν νέα πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ακούστηκαν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τη νήσο Κις και σειρά εκρήξεων στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Σαμπαχάρ, όπου βρίσκονται ιρανικά λιμάνια, ενώ σε ορισμένους τομείς διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν «κατά προσέγγιση 90 στόχους» στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, στη δεύτερη σειρά βομβαρδισμών τους σε ισάριθμα βράδια στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· στις 06:05 σήμερα ώρα Κύπρου) το μεικτό διοικητήριο τους το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν την 8η Ιουλίου, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στο στενό του Ορμούζ», αναφέρει το κείμενο, που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν: «Αν ξαναχτυπήσετε πλοία, θα απαντήσουμε είκοσι φορές πιο δυνατά»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη το Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ χειρότερα» πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, πάνω από φωτογραφία στην οποία διακρίνονται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται.

«Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά (...). Κάθε φορά που μας πλήττουν, θα ανταποδίδουμε είκοσι φορές πιο δυνατά», είπε αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους μετά την αναχώρησή του από την Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου διεξήχθη η σύνοδος του NATO.

«Έκαναν ένα μικρό πράγμα σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη), αλλά πρόκειται μάλλον για αντίποινα» για τα πλήγματα της προηγουμένης, συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να στέλνει αντιφατικά μηνύματα νωρίτερα χθες, λέγοντας πως η κατάπαυση του πυρός «τέλειωσε», μετά την ανταλλαγή πυρών των δυο χωρών που έθεσαν σε δοκιμασία τις προσπάθειες να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όμως, ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες θα λάβουν τέλος «πολύ γρήγορα» και άφησε την πόρτα ανοικτή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

ΚΥΠΕ