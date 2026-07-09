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Πυρκαγιά σε κουζίνα κατοικίας στην Πέγεια

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η ώρα 17:16 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κουζίνα κατοικίας στην Πέγεια, της επαρχίας Πάφου.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χτες σε κουζίνα κατοικίας στην Πέγεια με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο της κουζίνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η ώρα 17:16 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κουζίνα κατοικίας στην Πέγεια, της επαρχίας Πάφου.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου και ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πέγειας με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ανεπιτήρητο μαγειρικό σκεύος και τέθηκε υπό έλεγχο στις 17:47.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα, το περιεχόμενο της κουζίνας υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

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