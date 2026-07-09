Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χτες σε κουζίνα κατοικίας στην Πέγεια με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο της κουζίνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η ώρα 17:16 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κουζίνα κατοικίας στην Πέγεια, της επαρχίας Πάφου.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου και ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πέγειας με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ανεπιτήρητο μαγειρικό σκεύος και τέθηκε υπό έλεγχο στις 17:47.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα, το περιεχόμενο της κουζίνας υπέστη εκτεταμένες ζημιές.