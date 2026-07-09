Δήμαρχος Κουρίου: «Οι Βάσεις μάς είπαν ψέματα» για τις νέες κεραίες - Προανήγγειλε προσφυγή στο ΕΔΑΔ, έγινε μελέτη για περιστατικά καρκίνου (ηχητικό)

Έντονη ανησυχία για τους σχεδιασμούς των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι εκφράζει ο Δήμος Κουρίου, μετά την πανδημοτική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες, με αντικείμενο την εγκατάσταση νέων κεραιών στην περιοχή.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, ανέφερε ότι πλέον υπάρχει «η τελική εικόνα» για το τι σχεδιάζουν οι Βρετανοί, υποστηρίζοντας πως τα αρχικά δεδομένα που είχαν παρουσιαστεί στις τοπικές αρχές δεν ανταποκρίνονταν στους πραγματικούς σχεδιασμούς.

Όπως είπε, αρχικά η ενημέρωση που είχαν οι τοπικές αρχές ήταν ότι θα τοποθετούνταν 20 κεραίες και θα αφαιρούνταν άλλες 18. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από περίπου 15 ημέρες έγινε γνωστό ότι σε πρώτη φάση θα ανεγερθούν ακόμη 68 κεραίες.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος, σε δεύτερη φάση προβλέπεται η κατασκευή δύο νέων κτιρίων εντός περιοχής ραντάρ, καθώς και η επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου του σταθμού που λειτουργεί ήδη στην περιοχή. Σε τρίτη φάση, γύρω στο 2031-2034, προβλέπεται επέκταση των σχετικών υποδομών.

«Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό στρατικοποιεί έντονα ευρύτερα την περιοχή του Ακρωτηρίου», ανέφερε ο κ. Γεωργίου, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται «δύο σοβαρά ζητήματα», το θέμα της δημόσιας υγείας και το θέμα της δημόσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο αριθμός των κεραιών που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν είναι τόσο μεγάλος, ώστε προκαλεί ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

«Ανακαλύψαμε ότι μας έλεγαν ψέματα»

Ερωτηθείς γιατί υπήρξε αλλαγή από την αρχική ενημέρωση για 20 κεραίες, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι οι Βρετανοί δεν έδωσαν ουσιαστική εξήγηση.

Όπως είπε, αρχικά οι εκπρόσωποι των Βάσεων μετέφεραν στις τοπικές αρχές τις πληροφορίες που, όπως υποστήριζαν, είχαν στη διάθεσή τους. «Απλά στην πορεία ανακαλύψαμε ότι μας έλεγαν ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, όταν ζητήθηκαν επιτακτικά συγκεκριμένα έγγραφα, διαπιστώθηκε ότι το έργο είχε σχεδιαστεί από την προηγούμενη χρονιά. «Γνώριζαν όλοι μέσα στις Βρετανικές Βάσεις από την περσινή χρονιά τουλάχιστον, απλά δεν μας ενημέρωσαν γιατί δεν ήθελαν να αντιδράσουμε σε αυτούς τους σχεδιασμούς», είπε.

Ζητούνται στοιχεία για την ακτινοβολία

Σε σχέση με τις ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, ο δήμαρχος Κουρίου ανέφερε ότι ο Δήμος ζητά να κατανοήσει πλήρως την τεχνολογία με την οποία θα λειτουργούν οι νέες κεραίες.

Όπως είπε, έχουν ζητηθεί στοιχεία για τις εκπομπές ακτινοβολίας, ώστε να δοθούν σε ειδικούς για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Σήμερα, σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, υπάρχει εγκατεστημένος ένας μετρητής στο πρώην κοινοτικό συμβούλιο, ο οποίος λαμβάνει μετρήσεις που αποστέλλονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας.

Ο Δήμος έχει ζητήσει την τοποθέτηση επιπλέον μετρητών πιο κοντά στις παρυφές του δημοτικού διαμερίσματος, όπου βρίσκονται τα πρώτα σπίτια και τα σημεία που είναι πλησιέστερα στις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες κεραίες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι Βρετανοί ανέφεραν ότι θα προχωρήσουν στην τοποθέτηση ακόμη δύο μετρητών, σε σημεία που θα υποδειχθούν.

Για τις υφιστάμενες κεραίες, ο κ. Γεωργίου είπε ότι τα μόνα δεδομένα που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής προέρχονται από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, η οποία ενημέρωσε ότι οι μετρήσεις βρίσκονται εντός των ορίων που καθορίζει η εθνική νομοθεσία.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, στη χθεσινή συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 200 άτομα, τέθηκε το ζήτημα ότι τα όρια της νομοθεσίας θεωρούνται πολύ υψηλά σε σχέση με το τι μπορεί να προκαλεί πραγματικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, ζητείται νέα εθνική νομοθεσία που θα μειώνει τα όρια, όπως έχει γίνει, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συγκέντρωση, και σε άλλες χώρες.

Τι δείχνει η επιδημιολογική μελέτη

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε και στις ανησυχίες που εκφράζονται για αυξημένα περιστατικά καρκίνου στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως είπε, όταν ξεκίνησαν οι αντιδράσεις για τους σχεδιασμούς των Βάσεων, ζητήθηκε επιδημιολογική μελέτη από το υπουργείο Υγείας, ειδικότερα για το Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μελέτη έδειξε ότι ο μέσος όρος των περιστατικών καρκίνου στο Ακρωτήρι είναι χαμηλότερος σε σχέση με τον μέσο όρο της Κύπρου. Ωστόσο, ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι αυτό «δεν σημαίνει κάτι», καθώς ενδεχομένως να επηρεάζεται η ευρύτερη περιοχή.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, ζητήθηκε οι μετρητές να τοποθετηθούν και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα, όπως στον Ασώματο, που βρίσκεται στην κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένες οι κεραίες.

Εμπλοκή της κυβέρνησης και ζητήματα γης

Σε ό,τι αφορά τη στάση του κεντρικού κράτους, ο δήμαρχος Κουρίου ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη πριν από μερικές ημέρες και ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται βοηθητική στην προσπάθεια του Δήμου να διερευνήσει όλα τα στοιχεία.

Όπως είπε, ζητήθηκε από τον Δήμο να αποστείλει στο υπουργείο όλα τα στοιχεία που απαιτεί να λάβει από τους Βρετανούς, ώστε να ασκηθεί πίεση μέσω του υπουργείου Εξωτερικών.

Πέρα από τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας, ο δήμαρχος έθεσε και θέμα γης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Βρετανοί επιχειρούν να επιτάξουν και να απαλλοτριώσουν κοινοτική γη στην περιοχή του Ακρωτηρίου.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για έκταση περίπου 360 σκαλών, η οποία, σύμφωνα με τον Δήμο, εγκλωβίζει το Ακρωτήρι και κόβει την πρόσβαση προς τη θάλασσα από το σημείο όπου είναι σήμερα εγκατεστημένες οι κεραίες μέχρι την ακτογραμμή.

Νομικά μέτρα, προσφυγές και κινητοποιήσεις

Στη χθεσινή συγκέντρωση αποφασίστηκε, σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, να προχωρήσουν οι γνωματεύσεις από τους νομικούς συμβούλους του Δήμου, ώστε να υπάρξουν τα απαραίτητα νομικά ερείσματα για διοικητικά και δικαστικά μέτρα, εφόσον ανακοινωθούν οι σχετικές διοικητικές πράξεις.

Παράλληλα, ο Δήμος Κουρίου προχωρά σε εκστρατεία ενημέρωσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Ο δήμαρχος ανέφερε ακόμη ότι στόχος είναι να ασκηθεί πίεση προς την κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να αναζητηθεί «απεξάρτηση από τις βρετανικές αρχές» σε ό,τι αφορά τη διοίκηση της περιοχής.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν αποφασιστεί είναι και ατομικές προσφυγές στο ΕΔΑΔ, ενώ ο Δήμος προαναγγέλλει και κινητοποιήσεις.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργίου, θα δοθεί χρονικό περιθώριο περίπου δύο με τριών εβδομάδων για να ολοκληρωθούν οι γνωματεύσεις και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν μέτρα «σε όλα τα επίπεδα».

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Παντελή Γεωργίου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: