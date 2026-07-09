Μυστήριο με τα γυαλιά ηλίου του Μακρόν – Τι λένε για την υγεία του (εικόνες)

Τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου τύπου aviator του Εμανουέλ Μακρόν έχουν προκαλέσει νέο κύκλο σχολίων και εικασιών, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος τα φορά πλέον σε σειρά επίσημων εμφανίσεων, ακόμη και σε κλειστούς χώρους.

Ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε το «παρών» στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα φορώντας τα εμβληματικά γυαλιά ηλίου του, πυροδοτώντας για ακόμη μία φορά ερωτήματα γύρω από την κατάσταση της υγείας του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μακρόν εμφανίζεται με τα συγκεκριμένα γυαλιά. Η πρώτη σχετική εμφάνιση είχε γίνει τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Τότε τα φόρεσε για μερικές ημέρες, πριν τα αποχωριστεί.

Ωστόσο, στις 29 Ιουνίου, ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχθηκε τον σουλτάνο του Ομάν στο Μέγαρο των Ηλυσίων με την ίδια εμφάνιση. Από εκείνη τη στιγμή, τα social media πήραν κυριολεκτικά «φωτιά», με τα ερωτήματα για το τι συμβαίνει πραγματικά να πληθαίνουν.

Λίγο αργότερα, ο αρχηγός του γαλλικού κράτους εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν, στα σκαλιά του προεδρικού μεγάρου για να υποδεχθούν τον βασιλιά Ράμα της Ταϊλάνδης, τη βασίλισσα Σουθίντα και την πριγκίπισσα Σιριβαναβάρι Ναριρατάνα.

Ο Μακρόν δεν αποχωρίστηκε ούτε στιγμή τα γυαλιά ηλίου με τους χαρακτηριστικούς μπλε φακούς, ιδιαίτερα κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας στα Les Invalides, όπου το έντονο ηλιακό φως ήταν αισθητό.

Το ίδιο βράδυ, κατά τη διάρκεια του επίσημου κρατικού δείπνου, τα γυαλιά ηλίου Pacific S 01 της Henry Jullien παρέμειναν σταθερά στο πρόσωπό του, την ώρα που η Πρώτη Κυρία και οι επίσημοι καλεσμένοι εμφανίστηκαν με επίσημη ενδυμασία.

Η εικόνα επαναλήφθηκε και την 1η Ιουλίου, στη συνάντησή του με τον Μεγάλο Δούκα του Λουξεμβούργου και τη Μεγάλη Δούκισσα Στεφανί, ξανά στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με τον Γάλλο πρόεδρο να φορά συνεχώς τα χαρακτηριστικά γυαλιά του.

Γιατί ο Εμανουέλ Μακρόν δεν βγάζει τα γυαλιά ηλίου;

Η έντονη ηλιοφάνεια λόγω του καυτού καλοκαιριού που βιώνει η Γαλλία τις τελευταίες ημέρες δεν φαίνεται να είναι η μοναδική εξήγηση. Άλλωστε, ο 48χρονος πρόεδρος εκφώνησε ομιλία σε κλειστό χώρο, φορώντας και πάλι τα γυαλιά του, κατά τη διάρκεια του 9ου Παγκόσμιου Συνεδρίου κατά της Θανατικής Ποινής στις 30 Ιουνίου.

Πρόκειται απλώς για μια στιλιστική επιλογή; Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, όχι. Όπως αναφέρουν, ο Μακρόν αντιμετωπίζει «ένα πρόβλημα με τα μάτια», χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τη γαλλική ιστοσελίδα La Depeche, ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να πάσχει από οφθαλμολογικό πρόβλημα που θα μπορούσε να σχετίζεται με επιπεφυκίτιδα.

Έτσι, τα γυαλιά ηλίου Pacific S 01, που παραπέμπουν αισθητικά στην ταινία Top Gun, φαίνεται πως δεν αποτελούν μόνο ένα κομψό αξεσουάρ, αλλά και έναν διακριτικό τρόπο να καλύπτει ένα μάτι που πιθανόν είναι κόκκινο ή ιδιαίτερα ευαίσθητο λόγω κάποιας υποκείμενης πάθησης.

Πηγή: iefimerida.gr