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Κρεμλίνο: Σε εξέλιξη επαφές με την Τουρκία για το μέλλον των S-400 – «Εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τη δήλωση του εκπρόσωπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ ο οποίος είπε: «Είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά για το συγκεκριμένο θέμα και θα συνεχίσουμε τις επαφές».

Σε επαφή με την Τουρκία για το μέλλον των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 βρίσκεται η Μόσχα, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο, χαρακτηρίζοντας το θέμα «εξαιρετικά ευαίσθητο».

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τη δήλωση του εκπρόσωπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ ο οποίος είπε: «Είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά για το συγκεκριμένο θέμα και θα συνεχίσουμε τις επαφές».

Ερωτηθείς εάν η Άγκυρα ζήτησε επισήμως την άδεια της Ρωσίας για την πώληση των συστημάτων και ποια ήταν η απάντηση της Μόσχας, ο Πεσκόφ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.

«Το θέμα αυτό ανήκει στην κατηγορία των εξαιρετικά ευαίσθητων ζητημάτων», περιορίστηκε να δηλώσει. 

Τουρκικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι τα συστήματα ενδέχεται να πωληθούν σε χώρα του Κόλπου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για το Κατάρ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η φερόμενη απομάκρυνση των S-400 θεωρείται κρίσιμο βήμα στις διαπραγματεύσεις Άγκυρας–Ουάσιγκτον, καθώς η αγορά τους από τη Ρωσία οδήγησε στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και στην επιβολή κυρώσεων CAATSA.

ΚΥΠΕ

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