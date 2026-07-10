Τι σημαίνει όταν ανάβει το κίτρινο λαμπάκι με το σχήμα του κινητήρα στον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου

Το φωτάκι με το σήμα ενός κινητήρα στο πίνακα οργάνων πίσω από το τιμόνι (EML) είναι η προειδοποιητική λυχνία που εμφανίζεται όταν το αυτοκίνητο έχει εντοπίσει πρόβλημα με τον κινητήρα, τον εξοπλισμό λειτουργίας ή τα συστήματα ελέγχου των εκπομπών ρύπων.

Η λυχνία διαχείρισης κινητήρα είναι μια γενική ένδειξη ενός προβλήματος και όχι μιας συγκεκριμένης προειδοποίησης. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορεί να το κάνουν να εμφανιστεί. Αυτή η ένδειξη μπορεί να εντοπίσει ένα πρόβλημα που είναι σοβαρό ή κάποιες φορές λιγότερο σοβαρό καθώς μετά από λίγα λεπτά χρήσης μπορεί να σβήσει μόνο του.

Η λυχνία διαχείρισης κινητήρα είναι ένα από τα πολλά προειδοποιητικά φώτα που είναι τοποθετημένα στον πίνακα οργάνων στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Το πιο πιθανό είναι να το δείτε λίγο πριν εκκινήσετε τον κινητήρα. Όμως λίγα δευτερόλεπτα μετά σβήνει μόνο του. Αν συνεχίζει να είναι αναμμένο τότε είναι η πρώτη ένδειξη προβλημάτων με τον ηλεκτρονικό «εγκέφαλο» του κινητήρα. Η λυχνία ελέγχει αρκετές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως το μείγμα καυσίμου, την ποσότητα του αέρα που μπαίνει στον κινητήρα και το χρόνο ανάφλεξης, ώστε να βοηθήσει στην ομαλή λειτουργία του.

Εάν η λυχνία διαχείρισης κινητήρα παραμένει αναμμένη αν ανάβει ενώ οδηγείτε, σημαίνει ότι ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου έχει εντοπίσει πρόβλημα κάτω από το καπό. Τα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα θα εμφανίζουν μία από τις τρεις παραλλαγές φωτός διαχείρισης κινητήρα.

Έτσι αν η λυχνία έχει συνεχές πορτοκαλί χρώμα αυτό υποδηλώνει ένα σφάλμα που δεν επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα οδήγησης. Υποδηλώνει πρόβλημα και είναι σημαντικό να διαγνωστεί και να διορθωθεί το συντομότερο δυνατό. Το πορτοκαλί χρώμα που αναβοσβήνει υποδεικνύει ένα σφάλμα που επηρεάζει την ικανότητα του αυτοκινήτου να λειτουργεί σωστά. Μπορεί να αισθανθείτε απώλεια ισχύος του κινητήρα ή ακόμη και να υπάρχουν κάποιοι ασυνήθιστοι θόρυβοι. Πρέπει να διορθωθεί γρήγορα σε ένα συνεργείο. Τέλος, όταν το χρώμα είναι κόκκινο, τότε υποδεικνύει σοβαρό σφάλμα. Εάν το δείτε αυτό, πρέπει να σταματήσετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές μέρος και να καλέσετε την οδική βοήθεια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως όταν το αυτοκίνητο των τελευταίων ετών, μπορεί να μεταβεί σε "limp mode" ή "limp home mode" όταν εμφανίζεται η λυχνία διαχείρισης κινητήρα. Εδώ ο εγκέφαλος περιορίζει την ισχύ του κινητήρα για να αποτρέψει περαιτέρω ζημιά στα διάφορα εξαρτήματα.

Στο συνεργείο ο μηχανικός θα συνδέσει την θύρα του αυτοκινήτου με τον υπολογιστή του που έχει το ειδικό πρόγραμμα όπου θα εντοπιστεί το σφάλμα προκειμένου να το επιλύσει. Μόλις επιδιορθωθεί το πρόβλημα, ο τεχνικός θα επαναφέρει το εγκέφαλο στην αρχική του κατάσταση με αποτέλεσμα η λυχνία διαχείρισης κινητήρα να σβήσει. Εάν το φως δεν σβήσει ή ανάψει ξανά αμέσως μετά την επισκευή, τότε μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα άλλα προβλήματα στο αυτοκίνητό σας και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ