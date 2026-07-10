Το «υπεξ» κατηγορεί τη Λευκωσία για «χειραγώγηση» του περιουσιακού μέσω ευρωπαϊκών ενταλμάτων

Το λεγόμενο υπουργείο εξωτερικών στα κατεχόμενα, αναφέρει ότι δεν υπάρχει νόημα να διεξάγονται διαπραγματεύσεις βασισμένες σε ανειλικρινή προσέγγιση και στη βάση των δύο μέτρων και δύο σταθμών ενώ δεν μπορεί να κατανοήσει σε ποια βάση στηρίζεται η λεγόμενη ‘ιστορική ευκαιρία’ στην οποία αναφέρονται διαρκώς τόσο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες όσο και η Προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουέγιαρ.

Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωσή του το «υπεξ», η ελληνοκυπριακή «διοίκηση», όπως χαρακτηρίζει την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεχίζει να εντάσσει τα ζητήματα περιουσίας στο πεδίο του ποινικού δικαίου και να αξιοποιεί εργαλεία διεθνούς δικαστικής συνεργασίας, γεγονός που δείχνει για ακόμη μια φορά ότι δεν έχει γνήσια βούληση προς την τουρκοκυπριακή πλευρά.

«Παρά την ύπαρξη της επιτροπής ακίνητης περιουσίας, η οποία έχει αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο, η συνεχιζόμενη χειραγώγηση των διαφορών περιουσίας μέσω ποινικών διαδικασιών και μέσω των μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και INTERPOL, αντί μέσω νομικών μηχανισμών επίλυσης, αποτελεί την πιο σαφή εκδήλωση αυτής της ανειλικρινούς προσέγγισης», ισχυρίζεται.

Αυτή η προσέγγιση, υποστηρίζει, στοχοποιεί ντόπιους και ξένους που διαμένουν, εργάζονται και επενδύουν σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο ψευδοκράτος, «αντανακλά μια συστηματική πολιτική που στοχεύει να μετατρέψει το περιουσιακό σε μέσο πίεσης που απειλεί την οικονομική ευημερία, την ασφάλεια και το μέλλον του τουρκοκυπριακού λαού», όπως αναφέρθηκε στους Τουρκοκύπριους και «είναι και πάλι προφανές ότι προτεραιότητα της ελληνοκυπριακής διοίκησης δεν είναι η εξεύρεση νομικής λύσης στο ζήτημα της περιουσίας, αλλά η μετατροπή αυτού του ζητήματος σε μέσο πολιτικής και οικονομικής πίεσης».

ΚΥΠΕ