Ουγγαρία: Ο Πέτερ Μαγιάρ προωθεί την αποπομπή του προέδρου Τάμας Σούλιοκ

Το νέο ουγγρικό κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη Δευτέρα συνταγματική τροποποίηση, η οποία περιλαμβάνει διάταξη για τον τερματισμό της θητείας του νυν προέδρου της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ. Εάν εκείνος αρνηθεί να την υπογράψει, θα κινηθεί σε κάθε περίπτωση διαδικασία αποπομπής του από το κοινοβούλιο, ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, σε ανάρτησή του στο Facebook, την οποία αναμετέδωσε το πρακτορείο MTI.

«Τη Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση θα εγκρίνει τη 17η τροποποίηση του Θεμελιώδους Νόμου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει στη διάθεσή του πέντε ημέρες για να την υπογράψει. Εάν δεν το πράξει, θα μπορούσε να κινηθεί διαδικασία αποπομπής του από το κοινοβούλιο», ανέφερε ο νέος Ούγγρος πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Agerpres.

Ο νέος συντηρητικός και φιλοευρωπαϊστής πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ έχει ζητήσει επανειλημμένα την απομάκρυνση του προέδρου Τάμας Σούλιοκ και των άλλων «μαριονετών» του πρώην συντηρητικού και εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Δύο μήνες μετά την ορκωμοσία του, στις 9 Μαΐου, ο Πέτερ Μαγιάρ συνεχίζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα την προσπάθειά του να επιτύχει την «αλλαγή καθεστώτος» που υποσχέθηκε τη νύχτα της σαρωτικής νίκης του στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου.

Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε την «Επιχείρηση Καθαρισμού Φωτιάς», η οποία περιλαμβάνει την αναθεώρηση του Συντάγματος, με το επιχείρημα ότι πρέπει να αποτραπεί στο μέλλον μια νέα συγκέντρωση εξουσίας, όπως εκείνη που, σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώθηκε κατά την εποχή Όρμπαν.

Πριν από την έγκριση αυτής της συνταγματικής αναθεώρησης, της οποίας πρέπει να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, το νέο κοινοβούλιο καλείται να ψηφίσει τροπολογία 12 σημείων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παύση του προέδρου Τάμας Σούλιοκ. Ο Σούλιοκ είχε εκλεγεί από την προηγούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, στην οποία κυριαρχούσε το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν.

Άλλες πρωτοβουλίες που προωθεί ο Πέτερ Μαγιάρ, το κόμμα του οποίου, το Τίσα, διαθέτει άνετη πλειοψηφία άνω των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, επικεντρώνονται σε μέτρα «κατά της διαφθοράς». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός φορέα με την ονομασία «Εθνική Υπηρεσία Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων», ο οποίος θα μπορεί να διερευνά αξιωματούχους της προηγούμενης κυβέρνησης. Επιπλέον, η Ουγγαρία πρόκειται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Ο νέος πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίσης μετωπική επίθεση στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, τα οποία κατηγορεί ότι είναι μεροληπτικά υπέρ του Όρμπαν. Την Τρίτη, οι κύριοι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί διέκοψαν τη μετάδοση των ειδησεογραφικών τους εκπομπών, εν αναμονή της δημιουργίας νέων συντακτικών δομών.

Το Fidesz καταγγέλλει ότι πρόκειται για απόπειρα εγκαθίδρυσης «ενός αυταρχικού καθεστώτος», δηλαδή για το ίδιο ακριβώς για το οποίο είχε κατηγορηθεί ο Βίκτορ Όρμπαν όταν βρισκόταν στην εξουσία.

Πηγές: ΕΡΤ. hotnews.ro