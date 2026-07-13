Φον ντερ Λάιεν: Φρένο στα social media για παιδιά - Νομοθετική πρόταση μετά το καλοκαίρι

Στην παρουσίαση μιας έκθεσης των συμπροέδρων της ειδικής Επιτροπής για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, προχώρησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη Δευτέρα, τασσόμενη υπέρ της θέσπισης ηλικιακών ορίων πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι οι γονείς πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο για το πότε τα παιδιά τους θα αποκτούν λογαριασμό σε κάποια πλατφόρμα, ενώ περιέγραψε σύμφωνα με την έκθεση κατηγορίες πρόσβασης, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι οι πλατφόρμες αποδεικνύονται ως ασφαλές περιβάλλον, ενώ τοποθέτησε τη νομοθέτηση από πλευράς Κομισιόν σχετικά με το θέμα των ηλικιακών ορίων για μετά το καλοκαίρι.

Οι βασικές κατηγορίες που προτάσσει η έκθεση και η πρόεδρος της Κομισιόν είναι καμία έκθεση στις οθόνες για παιδιά έως 3 ετών, πρόσβαση μόνο με γονική επίβλεψη στα παιδιά κάτω από 13 ετών και σταδιακή πρόσβαση ανάλογα με την ασφάλεια της πλατφόρμας για τα παιδιά άνω των 13 ετών.

Αναλυτικότερα, η φον ντερ Λάιεν υιοθέτησε τη σύσταση των ειδικών ότι τα νήπια δεν θα πρέπει να έχουν καμία έκθεση σε οθόνες. Όπως ανέφερε, «κανόνες χωρίς οθόνες κάτω από την ηλικία των τριών ετών», καθώς σε αυτή τη φάση της ζωής η ανάπτυξη του εγκεφάλου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Για τα παιδιά κάτω των 13 ετών, οι εμπειρογνώμονες εισηγούνται πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο υπό την επίβλεψη γονέων, κηδεμόνων ή εκπαιδευτικών και με αυστηρά χρονικά όρια. Η Πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε αυτή την προσέγγιση ιδιαίτερα πειστική, τονίζοντας ότι στόχος είναι να δοθεί στα παιδιά χρόνος να αναπτυχθούν στον πραγματικό κόσμο, να δημιουργήσουν σχέσεις και να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους πριν επηρεαστούν από τους αλγορίθμους.

Από την ηλικία των 13 ετών και μετά, η πρόσβαση θα είναι σταδιακή και θα εξαρτάται από το κατά πόσο οι ίδιες οι πλατφόρμες θα αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλείς και κατάλληλες για εφήβους. Όπως υπογράμμισε, η ευθύνη μεταφέρεται στις εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας και ηλικιακής καταλληλότητας πριν επιτρέπεται η πρόσβαση των ανηλίκων.

Η φον ντερ Λάιεν διευκρίνισε ότι οι περιορισμοί δεν θα αφορούν το σύνολο του διαδικτύου, αλλά μια ειδική κατηγορία υπηρεσιών που αποκάλεσε «social media plus». Σε αυτή θα εντάσσονται κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που διαθέτουν εθιστικά χαρακτηριστικά ή περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα υπάρξει ενιαία απαγόρευση σε επίπεδο ΕΕ, απέφυγε να δεσμευθεί για συγκεκριμένο ηλικιακό όριο, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή θα μελετήσει την έκθεση των ειδικών και θα παρουσιάσει νομοθετική πρόταση μετά το καλοκαίρι. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι στόχος είναι μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο «δεν γνωρίζουν σύνορα».

Όπως είπε, δεν μπορούμε να περιμένουμε από τα παιδιά να προστατεύσουν μόνα τους τον εαυτό τους, όπως δεν θα περιμέναμε να σχεδιάσουν τις δικές τους ζώνες ασφαλείας. «Είναι πολύ σαφές ότι χρειαζόμαστε ηλικιακά κατάλληλους περιορισμούς στις πλατφόρμες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, όπως δεν δίνουμε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σε ένα παιδί πριν την κατάλληλη ηλικία, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται και η πρόσβαση στα social media.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τις ολοένα και πιο εμφανείς επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων στους ανηλίκους, σημειώνοντας ότι οι νέοι περνούν τέσσερις έως έξι ώρες ημερησίως στις πλατφόρμες, με συνέπειες όπως η απώλεια ύπνου, η κατάθλιψη, το άγχος και ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Αναφέρθηκε επίσης στις συστάσεις ειδικών για την αποφυγή έκθεσης σε οθόνες έως την ηλικία των τριών ετών και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων μόνο με γονική επίβλεψη και χρονικούς περιορισμούς στις μεγαλύτερες ηλικίες, τονίζοντας ότι τα παιδιά χρειάζονται περισσότερο χρόνο στον πραγματικό κόσμο. Όπως επισήμανε, η Κομισιόν θα παρουσιάσει σχετική νομοθετική πρόταση μετά το καλοκαίρι.

Η επιτροπή κατέληξε στην έκθεση μετά από εργασία τρισήμιση μηνών από παιδοψυχιάτρους που συμμετείχαν στην επιτροπή, σε μια προσπάθεια να ληφθούν αποφάσεις που δεν θα εξαρτώνται από πολιτικές ισορροπίες μέσα στο κολλέγιο των Επιτρόπων.

Πηγή: ΚΥΠΕ