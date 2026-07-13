ΕΕ: Έκτακτη στήριξη στους γεωργούς για το αυξημένο κόστος λιπασμάτων λόγω κρίσης στη Μ. Ανατολή

Το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας που συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες υπό την Ιρλανδική Προεδρία, ενέκρινε τη Δευτέρα επισήμως Κανονισμό που εισάγει στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη των Ευρωπαίων γεωργών απέναντι στην απότομη αύξηση του κόστους των λιπασμάτων και άλλων εισροών, η οποία προκλήθηκε από την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, τα μέτρα παρέχουν στα κράτη μέλη εργαλεία για την ταχεία στήριξη των γεωργών που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής και πιέσεις ρευστότητας. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του γεωργικού τομέα και η διαφύλαξη της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Συμβούλιο αναφέρει ότι η ταχεία έγκριση του Κανονισμού αναδεικνύει την πρόθεση της ΕΕ και των κρατών μελών να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις, να στηρίζουν τους Ευρωπαίους γεωργούς και να προστατεύουν την επισιτιστική ασφάλεια.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Ναυτιλίας της Ιρλανδίας, Μάρτιν Χέιντον, δήλωσε ότι οι πρόσφατες διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και η αύξηση των τιμών των λιπασμάτων, έχουν ασκήσει σημαντική πίεση στον γεωργικό τομέα. Όπως ανέφερε, η σημερινή απόφαση δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να αντιδράσει γρήγορα για τη στήριξη των γεωργών και της επισιτιστικής ασφάλειας.

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν

Ο Κανονισμός επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν επείγουσα και στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη στους γεωργούς που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων και άλλων εισροών.

Η στήριξη θα δοθεί μέσω τροποποίησης του Κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του οριζόντιου Κανονισμού.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης νέο καθεστώς ρευστότητας στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για στήριξη σε περίοδο κρίσης, δυνατότητα των κρατών μελών να καταβάλλουν νωρίτερα τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς και δυνατότητα προσαρμογής των κατανομών των άμεσων ενισχύσεων για το 2027, ώστε να αντανακλούν τις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η δυνατότητα πρόωρης καταβολής άμεσων ενισχύσεων αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαχείρισης των βραχυπρόθεσμων αναγκών ταμειακών ροών των γεωργών.

Το νέο καθεστώς ρευστότητας μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί έως και κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μπορεί να περιλαμβάνει αχρησιμοποίητα κονδύλια που διαφορετικά θα μπορούσαν να χαθούν. Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να προσθέτουν εθνική χρηματοδότηση έως και 200%.

Για την ταχεία παροχή της στήριξης και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, σημειώνεται ότι η ενίσχυση μπορεί να καταβάλλεται ως σταθερό ποσό ανά εκτάριο και να εφαρμόζεται μέσω των στρατηγικών σχεδίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Παράλληλα, ο Κανονισμός ενισχύει τα κίνητρα για πιο αποδοτικές γεωργικές πρακτικές, με στόχο τη μείωση και βελτιστοποίηση της χρήσης λιπασμάτων.

Περιλαμβάνεται επίσης η μετάβαση προς λιπάσματα βιολογικής προέλευσης, με στόχο τη συμβολή τόσο στην οικονομική ανθεκτικότητα όσο και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ