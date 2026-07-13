Θλίψη στην Αστυνομία: Απεβίωσε ο Προκόπης Προκοπίου - Στο σώμα από τον Σεπτέμβρη του 2000 (φώτο)

Σε βαρύ πένθος, βυθίστηκε η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου, μετά τον χαμό του Αστ.2112 Προκόπη Προκοπίου, ο οποίος απεβίωσε στις 11 Ιουλίου 2026.

Ο Προκόπης Προκοπίου, με αριθμό Αστ. 2112, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας τον Σεπτέμβριο του 2000 και, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον.

Η ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον χαμό του και απευθύνουν ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

«Η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη», σημειώνει η Αστυνομία.

Λεπτομέρειες για την κηδεία και την ταφή του Προκόπη Προκοπίου αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα.