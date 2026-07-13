Νέο κεφάλαιο για τη Γαβριέλλα Ζάρτηλα – Αναλαμβάνει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ

Την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ αναλαμβάνει τη νέα τηλεοπτική σεζόν 2026/27 η Γαβριέλλα Ζάρτηλα.

Η δημοσιογράφος, η οποία ανήκει στη νέα γενιά του δημοσιογραφικού δυναμικού του σταθμού, έχει σπουδάσει Δημοσιογραφία και ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στο πλευρό του Ανδρέα Δημητρόπουλου, στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Παράλληλα, εντάχθηκε στο δυναμικό του δελτίου ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ, καλύπτοντας το ελεύθερο ρεπορτάζ.

Ο σταθμός ευχήθηκε στη Γαβριέλλα Ζάρτηλα κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.