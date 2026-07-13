Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Media

Νέο κεφάλαιο για τη Γαβριέλλα Ζάρτηλα – Αναλαμβάνει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η δημοσιογράφος της νέας γενιάς του σταθμού περνά στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ αναλαμβάνει τη νέα τηλεοπτική σεζόν 2026/27 η Γαβριέλλα Ζάρτηλα.

Η δημοσιογράφος, η οποία ανήκει στη νέα γενιά του δημοσιογραφικού δυναμικού του σταθμού, έχει σπουδάσει Δημοσιογραφία και ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στο πλευρό του Ανδρέα Δημητρόπουλου, στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Παράλληλα, εντάχθηκε στο δυναμικό του δελτίου ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ, καλύπτοντας το ελεύθερο ρεπορτάζ.

Ο σταθμός ευχήθηκε στη Γαβριέλλα Ζάρτηλα κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα