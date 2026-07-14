Πύραυλοι από το Ιράν έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια των ΗΑΕ στα Στενά του Ορμούζ – Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες

Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων γνωστοποίησε σήμερα, Τρίτη ότι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έπληξαν δυο δεξαμενόπλοια της χώρας στο στενό του Ορμούζ, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός.

«Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι τα δεξαμενόπλοια (των ΗΑΕ) Mombasa και Al Bahiyah στοχοποιήθηκαν από δυο ιρανικούς πυραύλους κρουζ καθώς έπλεαν στη νότια οδό ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν», σύμφωνα με ανάρτησή του μέσω X.

Η επίθεση είχε αποτέλεσμα «τον θάνατο Ινδού, μέλους του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου Mombasa, και τους τραυματισμούς άλλων οκτώ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων που υπέστησαν σοβαρά τραύματα», συνέχισε.

Οι τραυματίες είναι έξι υπήκοοι Ινδίας και δυο υπήκοοι Ουκρανίας, διευκρίνισε το Yπουργείο, προσθέτοντας πως τάνκερ υπέστησαν υλικές ζημιές εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν, οι οποίες πλέον τέθηκαν «υπό έλεγχο».

Το Υπουργείο Άμυνας «καταδίκασε» τα πλήγματα, κάνοντας λόγο για «αυθάδη» επίθεση «καταφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, που απειλεί την ασφάλεια της περιοχής», διαμηνύοντας ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τα «ανταποδώσει» μετά την ιρανική «κλιμάκωση».

Η εμπορική ναυτιλία υφίσταται βαρύ πλήγμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή από την 1η Μαρτίου, όταν η Τεχεράνη έκλεισε το στενό του Ορμούζ, σε αντίποινα για τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς.

Η κίνηση των πλοίων ουσιαστικά δεν ξανάρχισε παρά μετά την υπογραφή καταρχήν συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη την 17η Ιουνίου, όταν τα μέρη ανέφεραν πως θα επιτρεπόταν για 60 ημέρες, ενώ στο μεταξύ θα διαπραγματεύονταν τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Όμως το Ιράν επιμένει πως δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo ante, την προπολεμική κατάσταση, όταν η διέλευση από το στενό ήταν ελεύθερη και δωρεάν, κι απειλεί τα πλοία που προσπαθούν να παρακάμψουν τη μοναδική ρότα που επιτρέπει να ακολουθούν, κατά μήκος των ακτών του.

Το πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων έχει μετατραπεί σε μεγάλο αγκάθι στις συνομιλίες της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες πως επανεπιβάλλεται ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο και επίσης πως θα αρχίσει να εφαρμόζεται «άμεσα» από τις ΗΠΑ φόρος διέλευσης, ύψους ίσου με το 20% της αξίας του φορτίου τους, στα πλοία τα οποία διασχίζουν το Ορμούζ.

Πηγή: ΚΥΠΕ