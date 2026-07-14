Πολεμικό σκηνικό στον Κόλπο: Τρίτη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικά πλήγματα στο Μπαχρέιν

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ παράλληλα εντείνονται οι επιθέσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς κατά ιρανικών εγκαταστάσεων και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Πλήγματα κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, μεταξύ των οποίων κτίριο όπου, σύμφωνα με τους ίδιους, σταθμεύουν μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη βάση Τζουφάιρ.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι στοχοποιήθηκαν επίσης αποθήκες υποστήριξης οπλισμού και κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών στη βάση.

Παράλληλα, επίθεση με πυραύλους σημειώθηκε εναντίον εγκατάστασης οργάνωσης της ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, ανατολικά της Αρμπίλ. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Σειρήνες για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στο Μπαχρέιν

Λίγες ώρες νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι σειρήνες συναγερμού, καθώς συνεχίζονταν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν στα πλησιέστερα ασφαλή σημεία.

Την προηγούμενη ημέρα οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι είχαν στοχοποιήσει κέντρο διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών drones στο Μπαχρέιν.

Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας

Παρά τη νέα κλιμάκωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν.

Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν πιστεύει πως μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη, απάντησε: «Ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ οι αμερικανικές επιχειρήσεις συνεχίζονταν και η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ και νέα αμερικανικά πλήγματα

Η νέα κλιμάκωση ακολούθησε επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο Στενό του Ορμούζ, κατά τις οποίες σκοτώθηκε ένα μέλος πληρώματος.

Αργά χθες το βράδυ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών κατά του Ιράν, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανέφερε ότι τα πλήγματα αποσκοπούν στο να επιβάλουν «βαρύ κόστος» στις ιρανικές δυνάμεις και να περιορίσουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αμάχους και στην εμπορική ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Ισχυροί κραδασμοί στις αγορές πετρελαίου

Η επανεπιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και η πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η τιμή του πετρελαίου Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου σημείωσε άνοδο 9,59%, κλείνοντας στα 83,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI για παράδοση Αυγούστου ενισχύθηκε κατά 9,42%, στα 78,14 δολάρια.

Σύμφωνα με αναλυτές του Eurasia Group, οι αγορές είχαν έως τώρα υποτιμήσει τις επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, όμως η κατάρρευση της εύθραυστης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μεταβάλλει σημαντικά το σκηνικό και αυξάνει την αβεβαιότητα για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ