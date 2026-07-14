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Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν ότι θα απαντήσει "αποφασιστικά" αν το Ισραήλ δεχτεί επίθεση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα την ιρανική ηγεσία ότι η χώρα του θα απαντήσει εάν δεχτεί επίθεση, την ώρα που τα αμερικανοϊρανικά πλήγματα ξανάρχισαν, με πρωτοφανή ένταση, μετά την κατάπαυση του πυρός, τον Απρίλιο.

«Το λέω στους Ιρανούς ηγέτες: μην υπολογίζετε ότι θα έχετε ηρεμία αν μας επιτεθείτε (...) η εποχή που μπορούσατε να μας χτυπήσετε χωρίς να απαντήσουμε με αποφασιστικό τρόπο έχει παρέλθει» είπε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

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ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

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