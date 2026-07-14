Ψήφιση δέσμης μέτρων για ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, με επιτυχία η ψήφιση της νομοθετικής δέσμης που απαιτείται για την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης 4 που αφορά το ψηφιακό σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η οποία εντάσσεται στον Άξονα Πολιτικής 3.5 με τίτλο «Διασφάλιση της χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η μεταρρύθμιση αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της οικονομίας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, προστίθεται, εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο πλαίσιο ανταλλαγής πιστωτικών δεδομένων, ώστε να καθίσταται δυνατή η παραγωγή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit scoring). Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα που αφορούν στην πιστωτική συμπεριφορά των δανειοληπτών και αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης αιτήσεων για πιστωτικές διευκολύνσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μεταρρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου από τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες αδειοδοτημένες οντότητες, στην προώθηση της υπεύθυνης δανειοληψίας και στον περιορισμό του υπερδανεισμού, στη διοχέτευση χρηματοδότησης προς δανειολήπτες με πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου και των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και, ευρύτερα, στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Σημειώνεται ότι η πιστοληπτική βαθμονόμηση (credit score) αποτελεί εργαλείο υποστήριξης της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και δεν υποκαθιστά την κρίση του πιστωτή.

Διευκρινίζεται ότι η απόφαση για την παροχή ή μη μιας πιστωτικής διευκόλυνσης εξακολουθεί να λαμβάνεται αποκλειστικά από το οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή άλλη αδειοδοτημένη οντότητα, με βάση το σύνολο των πληροφοριών που διαθέτει και σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική και το ισχύον εποπτικό πλαίσιο.

Περαιτέρω, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί, ώστε η πιστοληπτική βαθμονόμηση να αντικατοπτρίζει τις πιστωτικές υποχρεώσεις, για τις οποίες το πρόσωπο φέρει άμεση ευθύνη ως πρωτοφειλέτης ή συνοφειλέτης. Ως εκ τούτου, υποχρεώσεις, στις οποίες συμμετέχει αποκλειστικά ως εγγυητής δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση της πιστοληπτικής του βαθμολογίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε κατά την προετοιμασία της μεταρρύθμισης στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχει διαμορφωθεί σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), την εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Παράλληλα, προβλέπονται σαφείς κανόνες ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο σύστημα, καθώς και διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις αρμοδιότητές τους, αναφέρεται.

Η νομοθετική δέσμη καταρτίστηκε ύστερα από εκτενή συνεργασία και διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τους εμπλεκόμενους φορείς.

«Η ψήφιση της υπό αναφορά νομοθετικής δέσμης αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ