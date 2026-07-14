Εκατοντάδες συλλήψεις για FETÖ στην Τουρκία πριν από επέτειο 15ης Ιουλίου

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε 704 συλλήψεις στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης κατά του δικτύου FETÖ που βρίσκεται σε εξέλιξη σε 81 επαρχίες της χώρας, μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση δέκα ετών από την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό των Yπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες από δικαστικές πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, ο αριθμός των ενταλμάτων σύλληψης αυξήθηκε από 968 σε 973, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 704 ύποπτοι. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 269 ατόμων.

Από τους συλληφθέντες, οι 170 είναι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, έξι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, 44 έχουν απομακρυνθεί από το Δημόσιο στο πλαίσιο προηγούμενων εκκαθαρίσεων και 484 είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ή πολίτες.

Μεταξύ των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνονται 97 στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, ένας αστυνομικός διευθυντής, ένας αστυνομικός υποδιευθυντής, 94 αστυνομικοί και ένας χωροφύλακας, καθώς και 14 στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης, συγκεκριμένα ένας δικαστικός γραμματέας, οκτώ σωφρονιστικοί υπάλληλοι και πέντε δικηγόροι.

Η επιχείρηση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών κατά του δικτύου του Φετουλάχ Γκιουλέν, το οποίο η τουρκική κυβέρνηση κατηγορεί ως υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Οι επιχειρήσεις και οι συλλήψεις συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα.

ΚΥΠΕ