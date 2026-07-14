Πτώση κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε ζημιές σε ποσοστό 0,41%, κλείνοντας στις 310,41 μονάδες.

Πτώση 0,40% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 182,50 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €146.045,98.

Ζημιές κατέγραψαν οι δείκτες των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,38% και της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,52%.

Αντίθετα, κέρδη κατέγραψε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,06% και των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,32%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €75.548,92 (πτώση 1,67% – τιμή κλεισίματος €10,03), της Δήμητρα Επενδυτική με €34.843,75 (άνοδος 0,32% – τιμή κλεισίματος €1,55), της Woolworth (Cyprus) Properties Plc με €16.875,12 (πτώση 2,24% – τιμή κλεισίματος €0,26), της Louis Plc με €5.946,73 (πτώση 4,46% – τιμή κλεισίματος €0,10) και της Ατλάντικ Ασφαλιστική με €4.306,96 (άνοδος 0,86% – τιμή κλεισίματος €2,34).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 6 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 83.

Πηγή: ΚΥΠΕ