Ανοίγουν οι διαπραγματεύσεις ΕΕ για Ουκρανία - Μολδαβία για την εξωτερική και αμυντική πολιτική

Η Ουκρανία και η Μολδαβία ανοίγουν σε χωριστά Διακυβερνητικά Συμβούλια τη Δέσμη Κεφαλαίων 6, που αφορά την εξωτερική πολιτική, την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, το εμπόριο, την αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης μονοήμερης προώθησης της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004.

Η επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, χαρακτήρισε την ημέρα «Σούπερ Τρίτη» για τη διεύρυνση, καθώς τέσσερις χώρες βρέθηκαν στις Βρυξέλλες για να προωθήσουν τις ενταξιακές τους πορείες. «Είμαστε μόλις 14 ημέρες μέσα στην προεδρία σας και κάνουμε ήδη το πρώτο σημαντικό βήμα διεύρυνσης, με τέσσερις ενταξιακές διασκέψεις σε μία ημέρα», πρόσθεσε η Επίτροπος, απευθυνόμενη στον Ιρλανδό Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τόμας Μπερν, ο οποίος προεδρεύει για την Ιρλανδική Προεδρία.

Η ενταξιακή πορεία του Ουκρανίας παρέμενε επί μακρόν μπλοκαρισμένη από την Ουγγαρία, καθώς η προηγούμενη κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν είχε εμποδίσει το άνοιγμα επίσημων διαπραγματεύσεων σε ορισμένους τομείς πολιτικής, λόγω διαφορών σχετικά με τη μεταχείριση της ουγγρικής μειονότητας στη δυτική Ουκρανία, αλλά και η νέα κυβέρνηση υπό τον Πέτερ Μάγιαρ, υιοθέτησε μια κάπως πιο ευέλικτη προσέγγιση απέναντι στο Κίεβο, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόοδο τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη γειτονική Μολδαβία, αλλά ακόμη μόνο όσον αφορά τα περισσότερο «ασφαλή» κεφάλαια. Υπενθυμίζεται ότι πρώτη διαπραγματευτική ενότητα, που αφορά τα θεμελιώδη ζητήματα και το κράτος δικαίου, είχε ανοίξει τον Ιούνιο, υπό την Κυπριακή Προεδρία.

Η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας παραμένει στενά συνδεδεμένη με εκείνη της Ουκρανίας, παρότι σχετικά με την πρώτη υπάρχει σαφώς μικρότερη πολιτική αντίσταση στην ένταξη της χώρας.

Ο Ιρλανδός Υπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «μια στιγμή αλήθειας, που δείχνει στους πολίτες ότι η διαδικασία διεύρυνσης είναι πραγματική».

Η Επίτροπος Κος υπογράμμισε ότι η στρατιωτική εμπειρία της Ουκρανίας ενισχύει το επιχείρημα υπέρ της ένταξής της, καθώς «η μελλοντικήαρχιτεκτονική ασφάλειας της ηπείρου μας δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την Ουκρανία». Όπως πρόσθεσε, η Ουκρανία έχει μετατραπεί σε στρατιωτική δύναμη με ικανότητες, ιδίως στις τεχνολογίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που λίγα άλλα κράτη διαθέτουν.

Με την Κομισιόν να επιθυμεί το άνοιγμα και των υπόλοιπων τεσσάρων δεσμών κεφαλαίων, η Κος ωστόσο επεσήμανε ωστόσο ότι το Κίεβο δεν έχει ακόμη ψηφίσει βασικές μεταρρυθμίσεις για το Κράτος Δικαίου, με το ουκρανικό κοινοβούλιο να δυσκολεύεται να προωθήσει νομοθετικό έργο, καθώς οι Βουλευτές παραμένουν στα καθήκοντά τους πέραν της κανονικής λήξης της θητείας τους λόγω του στρατιωτικού νόμου.

Την ίδια ημέρα, το Μαυροβούνιο και η Αλβανία έκλεισαν κεφάλαια στις δικές τους ενταξιακές διαπραγματεύσεις, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταξή τους στην ΕΕ, με το Μαυροβούνιο να έχει κλείσει πλέον πάνω από τα μισά κεφάλαια.

ΚΥΠΕ