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ΒΙΝΤΕΟ: Ιστορική στιγμή για την Κύπρο στα Ηλύσια Πεδία με την συμμετοχή αγήματος της Εθνικής Φρουράς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το κυπριακό άγημα παρέλασε κρατώντας τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια ιδιαίτερα συμβολική παρουσία ενώπιον του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία αποτέλεσε η δεύτερη συμμετοχή αγήματος της Εθνικής Φρουράς στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Ημέρα της Γαλλίας, που πραγματοποιήθηκε στα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι.

Το κυπριακό άγημα παρέλασε κρατώντας τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια ιδιαίτερα συμβολική παρουσία ενώπιον του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και δεκάδων ξένων ηγετών και επισήμων.

 

Η συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του υψηλού επιπέδου των σχέσεων Κύπρου και Γαλλίας, καθώς και της στρατηγικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες τα τελευταία χρόνια στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι έπειτα από πρόσκληση του Εμανουέλ Μακρόν, είχε επισκεφθεί το κυπριακό άγημα πριν από την παρέλαση, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς που εκπροσώπησαν την Κύπρο σε μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές τελετές της Ευρώπης.

 

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