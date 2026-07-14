Απαράδεκτες οι απειλές κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λέει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε τις απειλές κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), λίγο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι θα ασκήσει πιέσεις σε άλλες χώρες προκειμένου να αποχωρήσουν από το δικαστήριο.

Ερωτηθείς κατά τη μεσημβρινή ενημέρωση Τύπου σχετικά με άρθρο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο οποίο αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να «διαλύσουν» το ΔΠΔ ασκώντας πίεση σε άλλα κράτη ώστε να εγκαταλείψουν το δικαστήριο, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ανουάρ Ελ Ανούνι δήλωσε: «Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη και πολύ σαφής. Εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, στεκόμαστε σταθερά στη στήριξή μας προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τις αρχές που κατοχυρώνονται στο Καταστατικό της Ρώμης».

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν πρόσθεσε ότι η ΕΕ σέβεται την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του Δικαστηρίου και είναι «σταθερά προσηλωμένη στη διεθνή ποινική δικαιοσύνη και στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας». Όπως συμπλήρωσε, «επιθέσεις ή απειλές κατά του δικαστηρίου, εκλεγμένων αξιωματούχων, προσωπικού, ή όσων συνεργάζονται με το δικαστήριο, είναι απλά απαράδεκτες».

Ο Ελ Ανούνι υπενθύμισε παράλληλα ότι το ΔΠΔ δεν στοχοποιεί κυρίαρχα κράτη: «Ας θυμηθούμε επίσης ότι το ΔΠΔ δεν στοχοποιεί κυρίαρχα κράτη, ούτε συνιστά απειλή για την κυριαρχία τους. Βάσει του Καταστατικού της Ρώμης, το ΔΠΔ ασκεί δικαιοδοσία επί ατόμων, δραστών των σοβαρότερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά πόσον τα κράτη μέλη της ΕΕ ανησυχούν ότι θα υποστούν πιέσεις από τις ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν αρκέστηκε να απαντήσει: «Κανένα σχόλιο επί του πρώτου σημείου».

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν Σιόμπαν ΜακΓκάρι, ερωτηθείσα στη συνέχεια σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει η Κομισιόν για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Δικαστηρίου, επανέλαβε ότι η Κομισιόν παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη του ΔΠΔ και διευκρίνισε ότι εξετάζονται διπλωματικά, νομικά και οικονομικά μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του δικαστηρίου.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής έρχεται μετά τη δημοσίευση άρθρου του Ρούμπιο στην εφημερίδα Wall Street Journal και βίντεο στο X, στα οποία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το ΔΠΔ «ανυπόφορη απειλή για την κυριαρχία των ΗΠΑ» και ανακοίνωσε εκστρατεία με στόχο τον περιορισμό της ικανότητας λειτουργίας του δικαστηρίου.





ΚΥΠΕ