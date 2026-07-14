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Ο Τραμπ λέει ότι θα συνάψει συμφωνίες με χώρες του Κόλπου αντί τελών στο Ορμούζ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του Κόλπου θα αντικαταστήσουν την επιβολή τέλους 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μέτρο που είχε προτείνει ο ίδιος πριν από ένα εικοσιτετράωρο.

«Με βάση εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το τέλος αποζημίωσης 20% των ΗΠΑ με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που θα συνάψουν διάφορα κράτη του Κόλπου με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Χθες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η χώρα του επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν και αναφέρθηκε στην επιβολή ενός τέλους που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισπράττουν, ισοδύναμου με το «20% της αξίας των φορτίων» των πλοίων που επιθυμούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

ΚΥΠΕ

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