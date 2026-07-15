Μουντιάλ 2026: Η Αργεντινή του Μέσι κόντρα στην Αγγλία απόψε με στόχο τον τελικό

Μία από τις πιο ιστορικές και φλογερές αντιπαλότητες του διεθνούς ποδοσφαίρου πρόκειται να αναζωπυρωθεί μετά από 21 χρόνια...παύσης, καθώς η Αγγλία και η Αργεντινή συγκρούονται (15/7-22:00) στο στάδιο της Ατλάντα (Mercedes-Benz Stadium) για μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Τόμας Τούχελ οδήγησε τα «Τρία Λιοντάρια» σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη τους παγκόσμια καταξίωση μετά από έξι δεκαετίες, έχοντας διαμορφώσει μια ανθεκτική ομάδα που έχει επανειλημμένα βρει έναν δρόμο μέσα από τις αντιξοότητες.

Εμπόδιο τους στέκονται οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του Λιονέλ Σκαλόνι και φυσικά του Λιονέλ Μέσι.

Η «Albiceleste» έχει ένα ιστορικά άψογο ποσοστό επιτυχίας 100% όταν φτάνει στα ημιτελικά αυτού του τουρνουά.

Με μια θέση εναντίον στον τελικό του East Rutherford να διακυβεύεται, αυτή η αναμέτρηση υπόσχεται να προσθέσει ένα ακόμη θρυλικό κεφάλαιο σε μια αφήγηση που ορίζεται από εμβληματικά ονόματα και ιστορικό δράμα.

Πώς έφτασαν εδώ

Η νοκ άουτ πορεία της Αγγλίας ήταν μια δοκιμασία χαρακτήρα και επιθετικής αντίδρασης. Αφού κατέκτησε την κορυφή του 12ου ομίλου και νίκησε τη ΛΔ Κονγκό, οι παίκτες του Τούχελ...σιώπησαν το Μεξικό, σε μια συναρπαστική αναμέτρηση με 3-2 για τη φάση των «16» στο Αζτέκα. Μετέφεραν αυτό το μαχητικό πνεύμα σε έναν σκληρό προημιτελικό στο Μαϊάμι εναντίον της Νορβηγίας. Παρά το γεγονός ότι έχαναν, ένα μαγικό...δίποντο από τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ τους οδήγησε σε μια νίκη (2-1), κλειδώνοντας ένα σερί τεσσάρων αγώνων με τουλάχιστον δύο γκολ ανά αγώνα.

Η υπεράσπιση του τίτλου της Αργεντινής έχει μετατραπεί σε ένα απόλυτο τρενάκι του λούνα παρκ τελευταία, με δράμα που ανεβάζει τους παλμούς. Αφού σάρωνε τον όμιλό της (10ο) , η ομάδα του Σκαλόνι πραγματοποίησε μια ιστορική ανατροπή με 3-2 εναντίον της Αιγύπτου, πριν πιεστεί στα όριά της από ένα πειθαρχημένο μπλοκ της Ελβετίας στα προημιτελικά. Στην παράταση ξεκλείδωσε το γρίφο της πρόκρισης με ένα εκπληκτικό γκολ από τον Χούλιαν Άλβαρες ολοκλήρωσε τελικά με τον Λαουτάρο Μαρτίνες τη νίκη με 3-1, απέναντι στους 10 Ελβετούς από το 72ο λεπτό, επεκτείνοντας το αήττητο σερί της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε 12 αγώνες από το 2022.

Οι επιλογές

Η τακτική επιλογή και για τους δύο προπονητές επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αμυντική διαθεσιμότητα και μια έντονη κούρσα για ατομική δόξα.

Το δίλημμα του δεξιού αμυντικού της Αγγλίας συνεχίζεται. Ο Τζάρελ Κουάνσα παραμένει τιμωρημένος, και με τον επιρρεπή σε τραυματισμούς Ρις Τζέιμς να είναι εξαιρετικά απίθανο να ρισκάρει από την αρχή, Κόνσα και Σπενς πρέπει να παρέμβουν για να στηρίξουν την πλευρά ενάντια σε μια τρομακτική υπερφόρτωση της αριστερής πλευράς.

Η Αργεντινή μπαίνει στην αναμέτρηση σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, αφήνοντας τον Σκαλόνι με έναν αξιοζήλευτο πονοκέφαλο επιλογής στο τελευταίο τρίτο, καθώς αποφασίζει αν θα ξεκινήσει με τον ενεργητικό Άλβαρες ή τον Λαουτάρο Μαρτίνες δίπλα στον αρχηγό του.

Το σχέδιο

Το τακτικό σχέδιο θα επικεντρωθεί σε ένα συναρπαστικό πεδίο μάχης γενεών στη μέση του γηπέδου.

Η στρατηγική του Τούχελ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ελαχιστοποίηση των αμυντικών σφαλμάτων. Οι Ντέκλαν Ράις και Κόμπι Μέινου θα έχουν ως αποστολή να πνίξουν τις γραμμές τροφοδοσίας του Μέσι. Από εκεί και πέρα, η Αγγλία θα προσπαθήσει να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική φόρμα του Μπέλιγχαμ για να προωθήσει τις μεταβάσεις, εκμεταλλευόμενη την υψηλή αμυντική γραμμή της Αργεντινής για να τροφοδοτήσει τον Κέιν μέσα στην περιοχή.

Στην πρώτη του διεθνή εμφάνιση ως ανώτερος παίκτης εναντίον της Αγγλίας, ο Μέσι θα προσπαθήσει να κρυφτεί βαθιά σε κενά, κινώντας τα νήματα μαζί με τους Έντσο Φερνάντες και Αλέξις Μακ Άλιστερ για να αποσυναρμολογήσει συστηματικά το σχήμα της Αγγλίας και να εκμεταλλευτεί τον χώρο πίσω από μια προωθημένη αγγλική άμυνα.

Η...άλλη μάχη

Ο αγώνας λειτουργεί ως άμεσο πεδίο μάχης για το «Χρυσό Παπούτσι» του τουρνουά, με τον Λιονέλ Μέσι να έχει οκτώ γκολ, ακολουθούμενος από τον Χάρι Κέιν και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς πίσω του με έξι γκολ ο καθένας.

Η έκτη τους φορά

Αυτή θα είναι η έκτη τους συνάντηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθιστώντας την μία από τις πιο ιστορικές αναμετρήσεις του τουρνουά. Η Αγγλία προηγείται στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στην παγκόσμια σκηνή με 3 νίκες έναντι 2 της Αργεντινής.

Η πιο πρόσφατη συνάντηση μεταξύ αυτών των δύο ομάδων έγινε σε φιλικό αγώνα τον Νοέμβριο του 2005, όταν η Αγγλία κέρδισε με 3-2.

Ο διαιτητής

Ο 44χρονος Ισμαήλ Ιλφαθ, γεννημένος στην Καζαμπλάνκα και πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης, ορίσθηκε να διευθύνει τον αγώνα στην Ατλάντα.

Οι πιθανές συνθέσεις

Ο Τόμας Τούχελ δεν έχει επιβεβαιώσει την πιθανή ενδεκάδα για την Αγγλία, και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τραυματισμοί. Ο Τζόρνταν Χέντερσον παραμένει αμφίβολος μετά το κάταγμα του χεριού του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά τη νίκη στους 16 επί του Μεξικού, αν και ο μέσος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί πριν από τη λήξη του τουρνουά.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την προβλεπόμενη ενδεκάδα του για την Αργεντινή, καθώς δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί ή προβλήματα από τιμωρίες.

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνσα, Στόουνς, Γκέι, Ο'Ράιλι, Ράις, Άντερσον, Σάκα, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κέιν.

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο

Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Μέσι, Άλβαρες.

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