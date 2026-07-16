Τουρκία: Δύο Ρώσοι συνελήφθησαν στην Αγία Σοφία επειδή διάβαζαν τη Βίβλο

Δύο Ρώσοι πολίτες φέρονται να συνελήφθησαν στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, η οποία λειτουργεί πλέον ως τζαμί, επειδή διάβαζαν αποσπάσματα από τη Βίβλο, σύμφωνα με δημοσίευμα του τουρκικού Τύπου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για τη Βικτόρια και τον Ιγκόρ, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 13 Ιουλίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο απέλασής τους από την Τουρκία. Όπως αναφέρεται, το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Σε βάρος των δύο Ρώσων σχηματίστηκε δικογραφία βάσει του άρθρου 216 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, που αφορά την «υποκίνηση μίσους και εχθρότητας ή την προσβολή του κοινού».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις τουρκικές αρχές που να επιβεβαιώνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

KYΠΕ