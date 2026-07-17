Νικόλας Παπαδόπουλος: «Το ΔΗΚΟ προσηλωμένο σε βιώσιμη λύση»

Το Δημοκρατικό Κόμμα παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη μιας ορθής, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού που θα διασφαλίζει τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα λειτουργικό, ομοσπονδιακό και ευρωπαϊκό κράτος, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

Σε ομιλία του στο ετήσιο μνημόσυνο πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή που διοργάνωσε η ΓΟΔΗΚ στον Άγιο Κασσιανό, ο κ. Παπαδόπουλος ότι η Τουρκία ουδέποτε εγκατέλειψε τον πραγματικό της στόχο, τον πλήρη έλεγχο της Κύπρου.

"Γι’ αυτό ο κυπριακός λαός δεν πρέπει να εγκαταλείψει τον δικό του στόχο. Και ο στόχος δεν είναι άλλος από την απελευθέρωση. Την απελευθέρωση της Κερύνειας, της Αμμοχώστου, της Μόρφου και όλων των κατεχόμενων εδαφών μας" προσθέτοντας ότι "δεν θα αποδεχθούμε λύση δύο κρατών ή συνομοσπονδίας".

"Δεν θα αποδεχθούμε οποιαδήποτε διευθέτηση που θα νομιμοποιεί την κατοχή και θα μετατρέπει την Κύπρο σε τουρκικό προτεκτοράτο" πρόσθεσε.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι "εδώ, στον ιστορικό Άγιο Κασσιανό, σε μια γειτονιά δίπλα στη γραμμή της κατοχής, η μνήμη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος".

Η παρουσία μας, συμπλήρωσε, δεν αποτελεί απλώς την εκπλήρωση ενός εθνικού και ηθικού καθήκοντος, αποτελεί υπόσχεση ότι δεν θα επιτρέψουμε στη λήθη να σκεπάσει τη θυσία των ηρώων μας.

Όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, είπε, οφείλουμε μνημόνευση, και σεβασμό, στους ήρωες που αντιστάθηκαν στην προδοσία και πολέμησαν τον εισβολέα, κάτω από άδικες, άνισες και άθλιες συνθήκες.

"Οφείλουμε τιμή στον προσφυγικό κόσμο, που πάλεψε να σταθεί στα πόδια του και να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον" είπε και σημείωσε ότι "οφείλουμε, δέος στις οικογένειες, και στα παιδιά των ηρώων μας, που έμαθαν να ζουν με την απουσία τους, ενώ κράτησαν ζωντανή τη μνήμη τους".

Στην ομιλία του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις γυναίκες της Κύπρου, "στις γυναίκες που βίωσαν την προσφυγιά, τον πόνο της απώλειας και την αγωνία για τους αγνοουμένους. Στις γυναίκες που στάθηκαν όρθιες και συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση του τόπου μας".

Η σημερινή εκδήλωση της ΓΟΔΗΚ, είπε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες του Δημοκρατικού Κόμματος παραμένουν σταθερά παρούσες στη διεκδίκηση των δικαίων του λαού μας.

(ΚΥΠΕ