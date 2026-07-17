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ΔΗΠΑ: Αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση του επικοινωνιακού της επιτελείου - Νέος Εκπρόσωπος Τύπου ο Λοΐζος Μιχαήλ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Καθήκοντα Αναπληρώτριας Εκπροσώπου αναλαμβάνει η Ελένη Χρυσοστόμου – Όλα τα ονόματα της νέας ομάδας επικοινωνίας

Στην αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση του τομέα επικοινωνίας της προχώρησε η Δημοκρατική Παράταξη, με αποφάσεις που έλαβε το Πολιτικό Γραφείο κατά τη σημερινή του συνεδρία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Πολιτικό Γραφείο όρισε τον Λοΐζο Μιχαήλ στη θέση του Εκπροσώπου Τύπου της Δημοκρατικής Παράταξης, ενώ καθήκοντα Αναπληρώτριας Εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει η Ελένη Χρυσοστόμου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η ενίσχυση του Γραφείου Τύπου με τη δημιουργία ομάδας επικοινωνίας, με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του και την αποτελεσματικότερη προβολή των θέσεων και δράσεων της Παράταξης. Η νέα ομάδα επικοινωνίας απαρτίζεται από τους Μάριο Ελευθερίου, Άννα Κυπριανού, Άρι Χαπεσιάν, Κυπρούλλα Κυπριανού Χατζηστυλλή, Βαρνάβα Τιμοθέου, Έλενα Βραχίμη, Δημήτρη Ματθαίου, Ελένη Ξιναρή και Ντάνιελ Κωνσταντίνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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