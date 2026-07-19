Καταιγισμός επιθέσεων στη Μέση Ανατολή: Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν ως «αντίποινα» για τους νεκρούς στρατιωτικούς – Νέες απειλές από την Τεχεράνη

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, με στόχο, όπως ανέφερε, να «τιμωρήσει γρήγορα» τους Φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι επιχειρήσεις αποσκοπούν επίσης στην περαιτέρω υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα και να απειλεί την εμπορική κίνηση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο περνούσε περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν

Οι νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την ανακοίνωση των πρώτων θανάτων Αμερικανών στρατιωτών από άμεσα ιρανικά πυρά από την έναρξη του πολέμου. Η επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε βάση στην Ιορδανία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς στρατιωτικούς, έναν αγνοούμενο και τέσσερις τραυματίες.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πλήγματα σε περιοχές της επαρχίας Χορμοζγκάν, μεταξύ άλλων κοντά στο Σιρίκ, το Χατζιαμπάντ, το Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ.

Εκρήξεις στο Ερμπίλ

Στο γειτονικό Ιράκ, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν, μιας ιρανικής κουρδικής αντιπολιτευόμενης οργάνωσης, κοντά στο Ερμπίλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ μέλη της, σύμφωνα με αξιωματούχο της ομάδας.

Οι κάτοικοι του Ερμπίλ ανέφεραν επίσης ότι άκουσαν εκρήξεις, καθώς η πόλη έχει βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων με drones τις τελευταίες ημέρες.

Τραμπ για τους νεκρούς Αμερικανούς στρατιωτικούς: «Πολύ λυπηρό γεγονός»

«Πολύ λυπηρό γεγονός» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών στις ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την ανακοίνωση των απωλειών.

«Δεν μας αρέσει να το βλέπουμε να συμβαίνει. Είναι στην υπηρεσία της χώρας μας», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο NewsNation.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε παράλληλα τη θέση της Ουάσινγκτον απέναντι στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα επιτρέψουν ποτέ» στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Χέγκσεθ: «Η θυσία τους ενισχύει την αποφασιστικότητά μας»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σχολίασε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό δεν θα κάμψει την αμερικανική στάση.

«Η θυσία τους απλώς σκληραίνει την αποφασιστικότητά μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Godspeed, heroes. Their sacrifice only stiffens our resolve. https://t.co/GIcfNdAol0 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 18, 2026

Νέες απειλές από την Τεχεράνη

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των αμερικανικών επιθέσεων θα έχει «αξέχαστες συνέπειες», ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία που είχε ως στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Πηγές: ERT, AFP, Reuters, AP, Al Jazeera