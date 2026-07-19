Η Trump Media ζητά από παίκτες της Wall Street έως και 100.000 δολάρια τον μήνα για ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Τραμπ

Η εταιρεία Trump Media & Technology Group (TMTG), ιδιοκτήτρια της πλατφόρμας Truth Social, συζήτησε με επενδυτικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικούς ομίλους τη χρέωση έως και 100.000 δολαρίων τον μήνα για την ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της εμπιστευτικότητας των συζητήσεων, ανέφεραν ότι η εταιρεία πρότεινε επίσης ένα μειωμένο πακέτο κόστους 60.000 δολαρίων τον μήνα για όσους πελάτες δεσμευτούν με τριετή συμφωνία.

Το Truth API για επενδυτές και χρηματιστηριακές εταιρείες

Η TMTG ανακοίνωσε την Πέμπτη τη δημιουργία μιας επί πληρωμή υπηρεσίας δεδομένων με την ονομασία Truth API, η οποία θα προσφέρει στις τράπεζες και στις εταιρείες trading την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση στις αναρτήσεις των 10 λογαριασμών με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Truth Social.

Η εταιρεία δεν δημοσιοποίησε τις τιμές της υπηρεσίας, όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters οι συζητήσεις με πιθανούς πελάτες αφορούσαν συνδρομές που φτάνουν τα 100.000 δολάρια τον μήνα.

Πρόκειται για το πρώτο σημαντικό βήμα της TMTG στον τομέα της αδειοδότησης δεδομένων, δημιουργώντας μια νέα πηγή εσόδων για την εταιρεία.

Οι αναρτήσεις Τραμπ επηρεάζουν τις αγορές

Οι δημοσιεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα έχουν συχνά άμεσο αντίκτυπο στις χρηματαγορές, καθώς επηρεάζουν τις αποφάσεις επενδυτών και εταιρειών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η 9η Απριλίου 2025, όταν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν έντονη άνοδο μετά από ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, στην οποία ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή πολλών νέων δασμών για 90 ημέρες.

Για τις εταιρείες υψηλής συχνότητας συναλλαγών (high-frequency trading), ακόμη και η διαφορά μερικών χιλιοστών του δευτερολέπτου στην πρόσβαση σε μια πληροφορία μπορεί να μεταφραστεί σε κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.

Αντιδράσεις για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων

Η πρωτοβουλία προκάλεσε ήδη αντιδράσεις από Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο.

Ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν από το Όρεγκον, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας, υποστήριξε ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να ωφελήσει οικονομικά την οικογένεια Τραμπ και παράλληλα να δώσει πλεονέκτημα σε μεγάλους επενδυτές της Wall Street.

Ο Ντόναλντ Σέρμαν, πρόεδρος της μη κομματικής οργάνωσης Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, χαρακτήρισε τη συμφωνία «εξαιρετικά ανήθικη», υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να επωφεληθεί οικονομικά από την πώληση ταχύτερης πρόσβασης σε αναρτήσεις που μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές.

Ωστόσο, σημείωσε ότι από τα διαθέσιμα δημόσια στοιχεία δεν είναι σαφές αν η πρακτική παραβιάζει τον νόμο.

Ποιοι λογαριασμοί περιλαμβάνονται

Η νέα υπηρεσία θα παρέχει συνεχή ενημέρωση και πρόσβαση σε αρχείο αναρτήσεων από το 2022.

Μεταξύ των λογαριασμών με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Truth Social περιλαμβάνονται ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, οι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, καθώς και υποστηρικτές του όπως ο Νταν Μποντζίνο και ο Σον Χάνιτι.

Το καταπίστευμα Donald J. Trump Revocable Trust, το οποίο διαχειρίζονται τα παιδιά του προέδρου, κατέχει περίπου 114,75 εκατομμύρια μετοχές της TMTG, ποσοστό περίπου 41% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατηγορίες για εκμετάλλευση της προεδρικής θέσης

Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η νέα υπηρεσία εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η πολιτική επιρροή του προέδρου μετατρέπεται σε οικονομικό όφελος για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «κραυγαλέο σχέδιο για κέρδος από την προεδρία και πλουτισμό της Wall Street».

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Τραμπ βρίσκεται υπό τη διαχείριση των παιδιών του, ωστόσο ο ίδιος παραμένει δικαιούχος των εσόδων που καταλήγουν στο καταπίστευμά του.

Οι μετοχές της TMTG έχουν υποχωρήσει περίπου 27% από την αρχή της χρονιάς και την Παρασκευή έκλεισαν στα 9,66 δολάρια, διαμορφώνοντας την αξία της εταιρείας περίπου στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΕΡΤ