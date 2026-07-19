Αμμάν: Κανονικά λειτουργούν αεροδρόμιο και λιμάνι στην Άκαμπα παρά την αμερικανική προειδοποίηση - Πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ μετά από ιρανική επίθεση

Οι ιορδανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση σήμερα για εκκένωση του αεροδρομίου ή του λιμανιού στην Άκαμπα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφότου η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμάν ανέφερε ότι αυτά εκκενώθηκαν λόγω αξιόπιστης απειλής.

"Καμία πιθανή απειλή δεν έχει καταγραφεί από τις σχετικές ιορδανικές αρχές τις τελευταίες ώρες", δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μοχάμαντ αλ Μομάνι σε γραπτή δήλωση προς το Reuters.

"Το αεροδρόμιο και το λιμάνι λειτουργούν κανονικά".

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμάν είχε πει ότι το αεροδρόμιο και το λιμάνι εκκενώθηκαν λόγω "συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής", χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Συνέστησε στους Αμερικανούς να αποφύγουν να ταξιδέψουν είτε στο ένα είτε στο άλλο και να συνεχίσουν να ακολουθούν όλες τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι ιορδανικές αρχές.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δήλωσαν χθες Σάββατο ότι δύο μέλη του προσωπικού τους σκοτώθηκαν στην Ιορδανία και ένα άλλο αγνοείται έπειτα από ιρανική επίθεση. Την τελευταία εβδομάδα η Ιορδανία έχει πει κατ΄επανάληψη πως αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους πάνω από την επικράτειά της.

Εξάλλου, ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες, προκάλεσε σήμερα πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αρχές του Κουβέιτ.

"Ως αποτέλεσμα της επαίσχυντης ιρανικής επίθεσης εναντίον του Κουβέιτ, ένας σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, ήταν ο στόχος επίθεσης που προκάλεσε πυρκαγιά σε ορισμένες εγκαταστάσεις", ανέφερε το Υπουργείο Ηλεκτρισμού, Νερού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Κουβέιτ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε στο X, προσθέτοντας ότι πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην προσπάθεια να κατασβέσουν την πυρκαγιά.

ΚΥΠΕ