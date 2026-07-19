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Αδιανόητο σχέδιο στο Ισραήλ: Πράσινο φως για κροκόδειλους γύρω από φυλακές με κρατούμενους της Χαμάς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ προτείνει να χρησιμοποιούνται κροκόδειλοι για να αποτρέπονται αποδράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων.

 

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Η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ, Ίντιτ Σίλμαν, κατέταξε αυτήν την εβδομάδα τους κροκόδειλους του Νείλου στην κατηγορία της «πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη χρησιμοποίηση τους σε φυλακές.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ χαιρέτισε το μέτρο. Ο ίδιος είχε προτείνει τον Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδειλοι για να αποτρέπονται αποδράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων.

«Καταραμένε τρομοκράτη, σκέφτεσαι να επιχειρήσεις να αποδράσεις; Σκέψου το δυο φορές», έγραψε πρόσφατα στο Facebook, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια εικόνα, δημιουργημένη με ΤΝ, που τον δείχνει να κρατά έναν κροκόδειλο από το λουρί.

«Οι υπουργοί Μπεν Γκβιρ και Σίλμαν συνεργάζονται και περιβάλλουν τις φυλακές με κροκόδειλους!», αναφέρει η λεζάντα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 13, η ισραηλινή Αρχή Φύσης και Πάρκων είχε αντιταχθεί σε αυτό το σχέδιο.

Ωστόσο, ο κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ, ορίζει ότι οι κροκόδειλοι του Νείλου -που προηγουμένως είχαν ταξινομηθεί ως άγρια ζώα- μπορούν να εκτρέφονται υπό την προϋπόθεση «ότι κρατούνται από έναν φορέα ασφαλείας (...) υπό συνθήκες που καθορίζονται» από την Αρχή Φύσης και Πάρκων «και με την επιφύλαξη ότι η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κρίνει ότι η κατοχή τους απαιτείται για σκοπούς ασφαλείας».

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο ακροδεξιός σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σκοπεύει να αναπτύξει κροκόδειλους γύρω από τη φυλακή Κετζιότ στο νότιο Ισραήλ, όπου κρατούνται πολλοί μαχητές της Χαμάς που συνελήφθησαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε ανοίξει το καλοκαίρι του 2025 στη Φλόριντα ένα κέντρο κράτησης μεταναστών σε μια περιοχή με βάλτους όπου ζουν αλιγάτορες και το αποκαλούσε «Αλκατράζ με αλιγάτορες». Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης έχει πλέον κλείσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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