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Τραμπ: Πράσινο φως για την επανέναρξη απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ προς τον Λίβανο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Την ανακοίνωση έκανε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, ότι δίνει εντολή για την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών προς τον Λίβανο, βάζοντας τέλος στην πολυετή αναστολή των συγκεκριμένων δρομολογίων.

Η ανακοινωση έγινε μέσω ανάρτησής του Τραμπ, στην πλατφόρμα του, Truth Social, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

«Μετά τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για να μεταμορφώσει τη χώρα του, δίνω εντολή στην κυβέρνησή μου να επιτρέψει σε όλες τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις προς τον Λίβανο, ώστε οι Αμερικανοί να μπορούν εύκολα να επισκέπτονται αυτή την όμορφη χώρα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

 

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