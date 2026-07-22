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Μυστήριο με τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως πιθανή εγκληματική ενέργεια. Την προανάκριση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία εξετάζεται η υπόθεση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των ελληνικών Αρχών για τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 22:00 και στο σημείο, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ο χώρος αποκλείστηκε, ώστε να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και να συλλεχθούν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του.

Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως πιθανή εγκληματική ενέργεια. Την προανάκριση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία εξετάζεται η υπόθεση.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε χειριστεί κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας σημαντικές ποινικές υποθέσεις. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον χώρο του δικηγορικού του γραφείου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για τυχόν τραύματα ή για την ακριβή αιτία θανάτου.

Καθοριστικές αναμένεται να είναι οι απαντήσεις από τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από το γραφείο και αναζητούν μαρτυρίες και εικόνες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του ο γνωστός ποινικολόγος. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες.

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