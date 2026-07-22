Συναγερμός στο Ισραήλ: Σε ύψιστη ετοιμότητα ο στρατός – Σενάριο προληπτικού χτυπήματος από το Ιράν

Στο ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας έχουν τεθεί οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, με έμφαση στην Πολεμική Αεροπορία και τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών, εν μέσω εκτιμήσεων ότι η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών–Ιράν μπορεί να οδηγήσει σε νέα, ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom, οι προετοιμασίες εντατικοποιήθηκαν καθώς η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) συνεχίζει για ημέρα τα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν. Οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν αρχικά σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τα Στενά του Ορμούζ, αλλά σταδιακά επεκτάθηκαν σε γέφυρες και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Στην Ιερουσαλήμ εκτιμούν ότι η ενίσχυση των αμερικανικών πληγμάτων αντανακλά τη δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, τόσο για το πυρηνικό πρόγραμμα όσο και για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ισραήλ δεν συμμετέχει επί του παρόντος άμεσα στις αμερικανικές επιχειρήσεις, ωστόσο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα. Η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία εξετάζει δύο βασικά σενάρια: την επιστροφή σε εκτεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις ή την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει το Ιράν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις υπό στρατιωτική πίεση.

Όπως αναφέρεται, η προτιμώμενη επιλογή για το Ισραήλ είναι, σε αυτή τη φάση, η συνέχιση του αποτελεσματικού αποκλεισμού του Ιράν, ο οποίος εκτιμάται ότι εντείνει την πίεση στο καθεστώς, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό, διακοπές ηλεκτροδότησης και ελλείψεις. Υπάρχει, ωστόσο, ανησυχία ότι ο Τραμπ μπορεί τελικά να επιδιώξει μια συμφωνία που δεν θα αντιμετωπίζει επαρκώς το πυρηνικό και το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Παράλληλα, σημειώνεται, δεν αποκλείεται το Ιράν, θεωρώντας ότι το Ισραήλ προετοιμάζει επίθεση, να επιχειρήσει προληπτικό πλήγμα. Αυτός θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η στρατιωτική ετοιμότητα έχει αυξηθεί στα μέγιστα επίπεδα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ακόμη ότι, εάν οι ΗΠΑ ζητήσουν τη συμμετοχή του Ισραήλ στις επιχειρήσεις, η ισραηλινή Κυβέρνηση δύσκολα θα αρνηθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ