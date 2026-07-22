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Κομισιόν: Ευκαιρία για εγκαθίδρυση εποικοδομητικών σχέσεων οι πρώτες επαφές Φίτο για Κυπριακό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με HELLAS SAT και Κέντρο ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ για κοινές δράσεις σε έρευνα, καινοτομία και διαστημικές τεχνολογίες

Τις πρώτες του επαφές υπό τη νέα του ιδιότητα ως ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο πραγματοποίησε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο επαφών με βασικούς συνομιλητές που εμπλέκονται στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, με την Κομισιόν να σημειώνει ότι αυτές αποτελούν ευκαιρία για την εγκαθίδρυση εποικοδομητικών σχέσεων εργασίας μεταξύ των μερών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν που ενημέρωσε το ΚΥΠΕ, ο κ. Φίτο είχε στις 21 Ιουλίου τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Παράλληλα, την Τρίτη, 22 Ιουλίου, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος, οι πρώτες αυτές επαφές, που πραγματοποιήθηκαν μετά τον πρόσφατο ορισμό του κ. Φίτο στη θέση του Ειδικού Εκπροσώπου, «παρείχαν την ευκαιρία για την εγκαθίδρυση εποικοδομητικών σχέσεων εργασίας, την ανταλλαγή αρχικών απόψεων και την ακρόαση των θέσεων όλων των συνομιλητών».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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