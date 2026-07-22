Μεγάλη επιχείρηση στη Λεμεσό: 13 συλλήψεις για παράνομη παραμονή – Τρεις ήδη επαναπατρίστηκαν

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Αστυνομία για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης, συνελήφθησαν σήμερα συνολικά 13 πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, σε επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) που διενεργήθηκε στην πόλη και επαρχία Λεμεσού, μέλη της ΥΑΜ Λεμεσού και Πάφου, καθώς επίσης μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής, εντόπισαν και συνέλαβαν 13 πρόσωπα για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ήδη τρία από τα πιο πάνω πρόσωπα, αναχώρησαν από την Κύπρο για τις χώρες καταγωγής τους, ενώ για τους υπόλοιπους συνεχίζονται οι διαδικασίες επαναπατρισμού τους.

Η Αστυνομία συνεχίζει να επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη μεγιστοποίηση του αριθμού επαναπατρισμού υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε συντονισμό με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης.