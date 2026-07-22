Εκστρατεία ενημέρωσης της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Πάφου για πρόληψη εγκληματικότητας και οδική ασφάλεια

Μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Πάφου, με επικεφαλής τον Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, Αστυνόμο Β΄ Μ. Κυριακίδη, πραγματοποίησαν σήμερα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης της εγκληματικότητας και την προαγωγή της ασφάλειας.

Η δράση επικεντρώθηκε στην ενημέρωση των πολιτών για θέματα πρόληψης διαρρήξεων και κλοπών, οδικής ασφάλειας και αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, ο Αστυνομικός Διευθυντής είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και καταστηματάρχες, να ακούσει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους και να επαναβεβαιώσει τη δέσμευση της Αστυνομίας για στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό με χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη διαρρήξεων και κλοπών, καθώς και οδηγίες για την ασφαλή συμπεριφορά των πολιτών, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της Αστυνομίας για ενημέρωση και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινότητα.