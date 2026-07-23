Θέρετρο οικογένειας Τραμπ στην Αλβανία: Περιβαλλοντικές καταστροφές πριν ακόμη ξεκινήσει το έργο

Μέσα σε λίγες μέρες από την έναρξη των προπαρασκευαστικών εργασιών στην παράκτια ζώνη όπου η οικογένεια Τραμπ οραματίζεται να κτίσει ένα τεράστιο ξενοδοχειακό σύμπλεγμα, ανεπανόρθωτες καταστροφές έχουν προκληθεί στις αλβανικές ακτές θέτοντας σε κίνδυνο τοπία και πανίδα, προειδοποιούν μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιστήμονες.

Οι εκσκαφείς στις παραλίες έχουν ήδη προκαλέσει ζημιές στους τόπους αναπαραγωγής των θαλάσσιων χελωνών Caretta caretta που απειλούνται με εξαφάνιση, καταγγέλλει ο θαλάσσιος βιολόγος Όλσι Νίκα, επικεφαλής της ΜΚΟ EcoAlbania, έκπληκτος από τις καταστροφές που έχουν συντελεσθεί στις όχθες της λιμνοθάλασσας της Νάρτα ανάμεσα στις 5 και τις 30 Μαΐου.

Δρόμοι, αποψίλωση και παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα

Στις δορυφορικές εικόνες διαπιστώνεται ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει ανοίξει ένας δρόμος, μία ολόκληρη ζώνη έχει αποψιλωθεί και μία γέφυρα έχει κατασκευασθεί στον πορθμό που ενώνει τη λιμνοθάλασσα με τη θάλασσα.

Οι αμμόλοφοι της Νάρτα καταστράφηκαν από τη χάραξη δρόμων πρόσβασης, δένδρα κόπηκαν, ενώ μπετόν χύθηκε στις κοντινές παράκτιες περιοχές απειλώντας πολλά είδη πτηνών.

«Πραγματική σφαγή της βιοποικιλότητας σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων», δηλώνει ο Όλσι Νίκα, διότι «οι επεμβάσεις σε έναν ζωτικής σημασίας δίαυλο που ενώνει τη λιμνοθάλασσα και τη θάλασσα έχουν διαταράξει σφοδρά την ανταλλαγή υδάτων που είναι αναγκαία για την ισορροπία των υγρότοπων».

Οι επιστήμονες μιλούν για ανεπανόρθωτες ζημιές

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου των Τιράνων Φερντινάντ Μπέγκο, ακόμη και αν η κινητοποίηση των διαδηλωτών κάθε βράδυ στα Τίρανα κατά του σχεδίου της οικογένειας Τραμπ πέτυχε τη διακοπή των χωματουργικών εργασιών, «οι ζημιές που έχουν προκληθεί ακόμη και πριν από τις εργασίες ανέγερσης είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπανόρθωτες».

Είναι επείγον να περιορισθούν οι απώλειες στο Δέλτα, που είναι υψηλής οικολογικής αξίας για τη Μεσόγειο, λέει ο καθηγητής Φρίντριχ Σίμερ του Πανεπιστημίου της Βιέννης, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή τον Ιούνιο και προειδοποίησε ότι τα μεγάλης κλίμακας τουριστικά σχέδια «υπονομεύουν ανεπανόρθωτα τη φυσική του ακεραιότητα».

Το σχέδιο Κούσνερ και οι αντιδράσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και θεσμοί προειδοποιούν εδώ και καιρό για το σχέδιο του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχείων εν μέσω αποικιών ροζ φλαμίνγκο και σε ένα ακατοίκητο νησί. Πρόκειται για ένα πολιτικά ευαίσθητο σχέδιο ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αλλά πριν από έξι εβδομάδες, όταν εμφανίσθηκαν τα συρματοπλέγματα στα όρια του συμπλέγματος, η οργή εξερράγη. Διαδήλωση, που διαλύθηκε από ιδιωτικούς σεκιουριτάδες, ήταν ο σπινθήρας.

Την επομένη, σε podcast, η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, μιλούσε για τα «πέντε μίλια μετώπου στη θάλασσα απέναντι από το νησί, αυτήν την καταπληκτική χερσόνησο με τη λιμνοθάλασσα στη μία της πλευρά, τον ωκεανό (sic) από την άλλη, τις υπέροχες παραλίες με άσπρη άμμο».

Έκτοτε, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται χωρίς διακοπή.

Η θέση της κυβέρνησης Ράμα

Η κυβέρνηση του Έντι Ράμα, στην εξουσία εδώ και 13 χρόνια, υπερασπίζεται το έργο, κάνοντας λόγο για «το ομορφότερο σχέδιο της Ευρώπης», το οποίο θα συμβάλει στην προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων, στην αναβάθμιση του αλβανικού τουρισμού, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αξιοποίηση των ακτών ώστε η χώρα να συναγωνιστεί το Μαυροβούνιο, την Ελλάδα και την Κροατία.

Νέα έκθεση καταγράφει τις επιπτώσεις

Στα μέσα Ιουνίου, ομάδα επιστημόνων επισκέφθηκε την περιοχή για να αποτιμήσει τις ζημιές που προκάλεσαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες. Στο κείμενο που δημοσίευσαν μετά την επίσκεψη τονίζουν τις ζημιές που έχουν γίνει στους τόπους αναπαραγωγής της Caretta caretta με τη χρησιμοποίηση εκσκαφέων κατά μήκος των παραλιών Νταλάν και Πορτονόβα, τις επεμβάσεις στο κανάλι της Πορτονόβα που απειλούν να μεταβάλουν τη φυσική ανταλλαγή των υδάτων ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα και τη θάλασσα και την ακραία διατάραξη της ζωής των πτηνών που εξαρτώνται από την περιοχή για να τραφούν, να ξεκουραστούν και να αναπαραχθούν.

Η στήριξη της Ντούα Λίπα και η παρέμβαση της ΕΕ

Αν και στα Τίρανα οι διαδηλώσεις έχουν γίνει λιγότερο πολυπληθείς από τα μέσα του Ιουλίου, οι διαδηλωτές δέχθηκαν μία αναπάντεχη και ηχηρή υποστήριξη από τη σταρ της βρετανικής ποπ Ντούα Λίπα, κοσοβάρικης καταγωγής, η οποία δήλωσε σε podcast ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες χορήγησης της άδειας οικοδόμησης, καθώς ο σχετικός νόμος τροποποιήθηκε ειδικά για τον λόγο αυτό το 2024.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Αλβανία ελπίζει να ενταχθεί το 2030, παρενέβη για να υπενθυμίσει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις επί του «Κεφαλαίου 27» για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Οι δεσμεύσεις της Αλβανίας απέναντι στις Βρυξέλλες

«Ακόμη και πριν από την έναρξη αυτών των διαδηλώσεων, είχαμε συμφωνήσει με την Αλβανία ότι οι τροποποιήσεις του 2024 στον νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές και στον νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων θα καταργούνταν εντός του έτους», δήλωσε τον Ιούλιο η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος.

Πηγή: ΚΥΠΕ