Ισραήλ: Στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού η Δυτική Όχθη - Ετοιμάζεται μεγάλης κλίμακας επίθεση

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι προετοιμάζεται για μια «μεγάλης κλίμακας αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί από τις οποίες σκοτώθηκε ένας Ισραηλινός και τέσσερις Παλαιστίνιοι.

«Μετά την τρομοκρατική επίθεση νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Τελ, οι στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού προετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν μια μεγάλης κλίμακας αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην περιοχή», ανακοίνωσε ο στρατός και πρόσθεσε ότι ανακάλεσε την άδεια των στρατιωτών σε όλη τη χώρα και ανέπτυξε τις δυνάμεις του στην περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να απαντήσει «σθεναρά».

«Θα απαντήσουμε σθεναρά εναντίον των τρομοκρατών και όσων τους έδωσαν εντολές», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιήσει συνάντηση με αξιωματούχους ασφαλείας για να «συζητήσουν τις λεπτομέρειες της απάντησης στην φονική επίθεση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ