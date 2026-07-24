Ο Τραμπ προειδοποιεί Κίνα και Ρωσία να μην πουλήσουν όπλα στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα τη Ρωσία και την Κίνα να μην πουλήσουν όπλα στο Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει τους προέδρους Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ όταν λένε ότι δεν εμπλέκονται σε τέτοιες συναλλαγές αλλά θα ήταν «πολύ κακό για αυτούς αν το έκαναν».

«Ο πρόεδρος Σι, στην πρόσφατη συνάντησή μας στο Πεκίνο, στην Κίνα, με είπε ότι δεν θα πουλούσε ούτε θα έδινε όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, για κανέναν λόγο. Και η δήλωση αυτή περιλάμβανε τις Κινεζικές Εταιρείες», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Πούτιν τον έχει επίσης διαβεβαιώσει ότι δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν και ο Τραμπ λέει ότι πιστεύει «οι δύο μεγάλες χώρες δεν εμπλέκονται» στον πόλεμο. «Εάν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό για αυτές. Σίγουρα δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, τον Φεβρουάριο, στα οποία σκοτώθηκαν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Τέσσερις πηγές που πρόσκεινται στην κοινότητα των υπηρεσιών πληροφορίων των ΗΠΑ είπαν πρόσφατα ότι τα ιρανικά πλήγματα σε στόχους της CIA στον Κόλπο οδήγησαν την Ουάσιγκτον να ερευνήσει αν η Ρωσία βοηθά το Ιράν με τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή παρέχοντας πληροφορίες για δυνητικούς στόχους. Το Κρεμλίνο την Πέμπτη αρνήθηκε να σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες της Ρωσίας και της Κίνας επειδή βοήθησαν το Ιράν να αγοράσει όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ