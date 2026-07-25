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Υπό κράτηση ασκούμενη του ΝΑΤΟ στη Μονς για υποψίες για κατασκοπεία υπέρ τρίτης χώρας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η υπόθεση ήρθε αρχικά στην προσοχή των υπηρεσιών ασφαλείας του SHAPE, οι οποίες ενημέρωσαν τη Γενική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας του Βελγίου.

Υπό κράτηση τέθηκε στον Βέλγιο μία Καναδή υπήκοος κινεζικής καταγωγής, η οποία πραγματοποιούσε πρακτική άσκηση στο SHAPE, το στρατηγικό αρχηγείο των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ που εδρεύει στην πόλη Μονς στο Νοτιοδυτικό Βέλγιο, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ τρίτης χώρας και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας του Βελγίου, για την ύποπτη εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης την Παρασκευή 24 Ιουλίου, έπειτα από έρευνα που διεξάγεται από την Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία του Σαρλερουά υπό την εποπτεία ανακριτή του Πρωτοδικείου του Αινό, τμήμα Μονς.

Η υπόθεση ήρθε αρχικά στην προσοχή των υπηρεσιών ασφαλείας του SHAPE, οι οποίες ενημέρωσαν τη Γενική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας του Βελγίου. Δεδομένου ότι τα αδικήματα κατασκοπείας υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, ο φάκελος διαβιβάστηκε άμεσα στις αρμόδιες αρχές και ξεκίνησε δικαστική έρευνα για κατασκοπεία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Δικαστικής Αστυνομίας του Σαρλερουά, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκαν έρευνες τόσο στην κατοικία της υπόπτου όσο και στον χώρο εργασίας της εντός των εγκαταστάσεων του SHAPE. Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων και η Μονάδα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ την Παρασκευή αποφασίστηκε από την ανακρίτρια η προφυλάκιση της ύποπτης για τα αδικήματα της κατασκοπείας και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Οι βελγικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα της ύποπτης, αλλά ούτε και έχουν κατονομάσει την τρίτη χώρα για λογαριασμό της οποίας φέρεται να δρούσε η ύποπτη. Παράλληλα, η Εισαγγελία διευκρίνισε ότι, λόγω της εξέλιξης της έρευνας και προς διασφάλιση των ανακριτικών διαδικασιών, δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δημόσια σχόλια σε αυτό το στάδιο.

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