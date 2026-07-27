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Αιματοκύλισμα σε φεστιβάλ στο Σιάτλ - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και παιδί στους τραυματίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ένας ύποπτος συνελήφθη, ενώ οι Αρχές αναζητούν δεύτερο δράστη

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρών χθες στο Σιάτλ, και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, σύμφωνα με την αστυνομία της μητρόπολης αυτής στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, η οποία συνέλαβε έναν ύποπτο αλλά συνεχίζει να αναζητά τουλάχιστον έναν ακόμα δράστη.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 18.00 (τοπική ώρα χθες, 04.00 ώρα Κύπρου σήμερα) σε φεστιβάλ γαστρονομίας σε τουριστική συνοικία κοντά στον εμβληματικό Space Needle, πύργο παρατήρησης που ανεγέρθηκε για την Παγκόσμια Έκθεση του 1962.

«Πιστεύουμε ότι δύο άνθρωποι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο Τάιρον Ντέιβις, αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ (SPD), σε συνέντευξη Τύπου αργά χθες (τοπική ώρα).

Ένας ύποπτος παραδόθηκε στους αστυνομικούς που αναπτύχθηκαν άμεσα στο σημείο αλλά ένας δεύτερος διέφυγε και συνεχίζει να αναζητείται, δήλωσε ο ίδιος.

Ο Τάιρον Ντέιβις έκανε λόγο για «τρεις νεκρούς από τα συνολικά επτά θύματα» που καταγράφηκαν. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σημείο του περιστατικού, ενώ ένας τρίτος υπέκυψε στα τραύματά του μετά την μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι υπόλοιποι τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, παραμένουν «σε σταθερή κατάσταση», πρόσθεσε.

Δύο όπλα βρέθηκαν στο σημείο του περιστατικού, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι η κατάσταση εκεί δεν αποτελεί «πλέον απειλή για τον πληθυσμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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