Δέκα νεκροί από ρωσικά πλήγματα κοντά στο μέτωπο στην Ουκρανία

Νέα αιματηρά 24ωρα καταγράφονται στην Ουκρανία, καθώς ρωσικές επιθέσεις σε περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 25, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τρεις νεκροί στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς και επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά ανέφερε μέσω Telegram ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν στη Νικόπολη, ενώ μία γυναίκα σκοτώθηκε στην περιοχή Σινελνίκοβε. Παράλληλα, ένας άνδρας τραυματίστηκε στην πόλη Πάβλοχραντ.

Επτά νεκροί σε περιοχές κοντά στο μέτωπο

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ρωσικά πλήγματα σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία στοίχισαν τη ζωή σε επτά ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό περισσότερων από 20 άλλων κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

Οι νέες επιθέσεις προστίθενται στη μακρά σειρά βομβαρδισμών που πλήττουν σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις και κοινότητες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Παράλληλα, οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν στάσιμες, ενώ η σύγκρουση εξακολουθεί να αποτελεί τη φονικότερη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ